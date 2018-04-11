Üzüm üreticilerinin dolandırıldığı iddiası

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa'daki üzüm üreticilerinin, "dolandırıcılık" sorunuyla karşı karşıya kaldığını savunarak, "Üzüm üreticisi Manisa'da çek-senet mafyasının elinde kalmıştır." iddiasında bulundu.
Biçer, Üzüm Üreticileri Sendikası (Üzüm-Sen) Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu ve üzüm üreticileri ile Mecliste basın toplantısı düzenledi.
Mecliste Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonunun kurulduğunu anımsatan Biçer, komisyonun daha gerçekçi ve doğru bir rapor hazırlayabilmesine katkı sunmak amacıyla Üzüm-Sen ile birlikte Uşak ve Manisa'da üreticilerle bir araya geldiklerini, forumlar düzenlediklerini ve buradan elde edilen verilerle rapor hazırlandığını aktardı.
Biçer, "Çiftçilik yapan, üreterek geçinen, tarımla uğraşan bütün üreticimiz gibi üzüm üreticimizin de çok ciddi sıkıntıları var. Girdiler, üzüm üreticisi için çok yüksek. Bağlarda kullanılan kimyasalların, gübrenin, mazotun fiyatı çok yüksek. Üzüm fiyatı ise düşük." ifadesini kullandı.
Uşak ve Manisa'da vahşi madencilikle birlikte ovada sayısı her geçen gün artan jeotermal elektrik santrallerinin de etkileri nedeniyle bağların üstünün örtülmesinin zorunlu hale geldiğini, bunun da üreticilerin maliyetlerini artırdığını vurgulayan Biçer, bunun dışında hem üzüm üreticilerinin hem de ihracatçılarının ciddi bir pazar sorununun bulunduğunu söyledi.
Manisa'daki üzüm üreticilerinin, dolandırıcılık sorunuyla karşı karşıya kaldığını savunan Biçer, "Resmen, üzüm üreticisi Manisa'da çek-senet mafyasının elinde kalmıştır." iddiasında bulundu.
Üzüm-Sen Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu ise üzüm üreticilerinin büyük çoğunluğunun aile çiftçiliği yaptığını belirterek, bu çiftçilerin borçlarının her geçen gün arttığını ifade etti.
TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonunun, çalışmaları kapsamında birçok kesimle görüştüğünü ancak aile çiftçiliği yapan küçük üreticileri henüz dinlemediğini savunan Çobanoğlu, hazırladıkları raporu komisyona ve bölge milletvekillerine sunacaklarını ve bunun takipçisi olacaklarını kaydetti.
Basın toplantısına katılan üreticiler de sorunlarının çözülmesini beklediklerini dile getirdi.
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