Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Eserin Toplu Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başka toplumlar, başka devletler olmayan tarihlerinden efsaneler üretip çocuklarını bunların etrafında toplarken biz var olan hazinelerimizi kullanamıyoruz. İnşallah yeni dönemde en büyük hedeflerimizden biri çocuklarımıza işte böyle bir şuuru aşılayacak eğitim öğretim sistemimizi hem içeriği hem fiziki altyapısıyla kurmaktır." diye konuştu. Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Eserin 7 Bölgeden Canlı Bağlantılı Toplu Açılış Töreni"nde, Türk tarihine ve kültürüne yönelik akademik ve popüler çalışmaların giderek arttığını ifade etti. Televizyon dizilerinden sinema filmlerine, romanlardan bilgisayar oyunlarına kadar tüm mecralarda bu konuda adeta bir yarış olduğunu, mimariden giyime kadar pek çok alanda geleneksel sanatların etkisinin giderek daha çok hissedildiğini vurgulayan Erdoğan, "Buna rağmen hala çok önemli bir eksiğimiz var. Bu da eğitim öğretim sistemimizin müfredatını, medeniyet, tarih ve kültür şuuru verecek şekilde oluşturmakta yaşamış olduğumuz sıkıntıdır. Başka toplumlar, başka devletler olmayan tarihlerinden efsaneler üretip, çocuklarını bunların etrafında toplarken, biz var olan hazinelerimizi kullanamıyoruz." dedi.

Erdoğan, yeni dönemde en büyük hedeflerinin çocuklara böyle bir şuuru aşılayacak eğitim öğretim sistemini hem içeriği hem fiziki altyapısıyla kurmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bu doğrultuda okullarımızın tefrişinden, öğretmenlerimizin niteliğine kadar her hususta atmamız gereken çok adım bulunuyor. Aynı şekilde kültür sanat politikalarımızı medeniyet tasavvurumuzun lokomotifi haline dönüştürme konusundaki kısırlığımızı da süratle aşmak durumundayız." - "Yerli ve milli anlayış kültür sanatta da idealimiz olmalıdır" Erdoğan, "Kendi ülkesine, toplumuna, tarihine, medeniyetine bırakınız destek ve öncü olmayı, husumet besleyen bir kültür sanat ikliminin bizi götüreceği yer küresel popüler kültüre teslimiyettir. Yerli ve milli anlayış her konuda olduğu gibi kültür sanatta da idealimiz olmalıdır." ifadesini kullandı. Dünyanın tüm önemli kültür sanat eserlerinin buram buram yerli ve milli esintiler taşıdığına dikkati çeken Erdoğan, dünyayı etkileyen Rönesans Avrupası'nın mimarisinin bunun bir örneği olduğunu bildirdi.

Cengiz Aytmatov'un her biri dünya klasiği haline gelen eserlerinin Kırgız kültürü içinde yeşerdiğine değinen Erdoğan, Dostoyevski ve Tolstoy'un Rus, Shakespeare'in İngiliz, Victor Hugo'nun Fransız kültürü temalı eserlerinin her birinin dünya klasiği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyleyse biz de kendi kültürümüzün içinden filizlenen evrensel ürünler ortaya çıkartabiliriz. Yeter ki yıllarca bizi içinde boğmaya çalıştıkları o komplekslerimizden kurtulup, kendimiz olabilelim. İnanın bana gerisi çok kolay." dedi. Erdoğan, 16 yıldır bunun için çalıştıklarını belirterek, başardıklarının ve başaramadıklarının olduğunu ama mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini bildirdi. - "Önceki döneme göre 110 katlık bir artış" Vakıf geleneği ihyası, ecdat mirasına sahip çıkılması bakımından 2002 yılının pek çok hususta olduğu gibi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu tarihten itibaren gerek yurt içinde gerek yurt dışında vakıf eserlerine sahip çıkmanın gayesi içinde olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılından önceki 10 yıllık dönemde sadece 46 kültür varlığının restorasyon ve onarımı yapılırken, son 16 yılda 5 bin 60 kültür varlığının restorasyon ve tamirini gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu rakamın önceki döneme göre 110 katlık bir artışa tekabül ettiğine işaret eden Erdoğan, "Yıllarca kapalı kapılar ardında kalmış 10 milyondan fazla belgeyi titiz çalışmalar neticesinde hamdolsun gün ışığına çıkardık. Bugün, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin arşivi tamamıyla açılmıştır. Artık incelemeye hazırdır. Cumhurbaşkanlığı arşivi aynı şekilde açılmıştır, incelemeye hazırdır. Yüreği yeten varsa gelsin." dedi. - "Yüreğiniz yetiyorsa buyurun" Erdoğan, sözde Ermeni soykırımı iddiasında bulunanlara sürekli bu çağrıyı yaptığını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi: "Yüreğiniz yetiyorsa buyurun. Biz arşivlerimizi açıyoruz. Varsa sen de arşivini aç. Ama bunlar, sadece dünyadaki diasporalarıyla birlikte Türkiye'yi karalama, Türkiye'nin aleyhinde kampanyalar sürdürmekten başka bir şey yapmıyorlar. Para da bol, parayı da harcıyorlar. Bununla birlikte Türkiye'yi güya suçlu durumuna, konumuna getirmek istiyorlar. Getiremeyeceksiniz. Çünkü biz haklıyız."

Uzun dönem mahzenlerdeki tozlu raflara mahkum edilen milyonlarca eserin, bugün sayıları 4'ten 11'e yükseltilen modern vakıf müzelerinde vatandaşların istifadesine sunulduğunu belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sadece yurt içinde değil gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde de pek çok ecdat yadigarını buluyor, restore ediyor, ayağa kaldırıyoruz. Şu ana kadar Kırım, Macaristan ve Yemen olmak üzere üç ülkede bulunan vakıf kültür varlıklarının envanter çalışmasını tamamladık. Saray Bosna'da harabe halindeki İsabey Hamamı ve Gradişka'da Derviş Hanım Medresesi'nin restorasyonunu yaparak, hizmete açtık. Savaş yıllarında yerle bir olan Foça'daki Alaca Camisi ve Gaynişe'deki Sinan Bey Camisi'nin restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları halen devam ediyor. Anı şekilde Saray Bosna'daki Baş Çarşı Cami ve Travnik Alaca Cami ile Manyaluka'daki Arnavudiye Camisi'nin restorasyonu sürüyor. Makedonya'nın Manastır şehrinde yüz yıldır kapalı ve tamamen harabe durumda bulunan Haydar Kadı Camisi'ni de ayağa kaldırdık. Ohri Ali Paşa Camisi'nin restorasyonu, Üsküp İsabey Camisi ve müştemilatı, Yahya Paşa Camisi ve Manastır Hacı Mahmut Bey Camisi'nin de proje işleri devam ediyor."