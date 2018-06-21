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"Vakit modern sanayi vakti"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 21:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "sanayide milli atılım" sloganıyla şehirlerdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik bilgileri içeren bir görsel paylaştı - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Şehirlerimizdeki sanayi sitelerini dönüştürüyoruz. Sanayi sitelerimizi şehirlerimizin dışına taşıyarak modern altyapıya kavuşturuyoruz. Türkiye'yi yerli, yenilikçi ve yeşil üretime geçiriyoruz. Vakit modern sanayi vakti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehirlerimizdeki sanayi sitelerini dönüştürüyoruz. Sanayi sitelerimizi şehirlerimizin dışına taşıyarak modern altyapıya kavuşturuyoruz. Türkiye'yi yerli, yenilikçi ve yeşil üretime geçiriyoruz. Vakit modern sanayi vakti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan "sanayide milli atılım" sloganıyla şehirlerdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik bilgileri içeren bir görsel paylaştı.

Görselde sanayi sitelerine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerimizdeki sanayi sitelerini dönüştürüyoruz. Sanayi sitelerimizi şehirlerimizin dışına taşıyarak modern altyapıya kavuşturuyoruz. Türkiye'yi yerli, yenilikçi ve yeşil üretime geçiriyoruz. Vakit modern sanayi vakti. Vakit Türkiye vakti." şeklindeki ifadelere yer verdi.

Erdoğan'ın paylaştığı bilgiye göre, modern sanayi siteleri kurarak mevcutlar taşınıyor. Projenin amacı şöyle açıklanıyor:

"Şehir içinde kalmış 135 sanayi sitesini, kent dışındaki planlı alanlara konumlandırıyoruz, modern altyapı ile donatıyoruz, iş kollarına göre kümelenmeyi oluşturuyoruz, yerli, yenilikçi ve yeşil üretimi destekliyoruz, teknolojik dönüşümü sağlıyoruz."

- 11 ilde, 13 sanayi sitesinin dönüşümüne başlanacak

İlk etapta 11 ilde, 13 sanayi sitesinin dönüşümüne başlanacak. Bu illerin, Isparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas (2), Bursa, Tokat, Afyonkarahisar ve Kırıkkale (2) olduğu belirtildi.

Maliyeti 22,7 milyar lira olan proje kapsamında 317 bin kişi istihdam edilecek, 63 bin 467 iş yeri yapılacak.

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"Vakit Modern Sanayi Vakti" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya

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