"Vakit Türkiye'yi ulaştırmada lider yapma vakti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3. Havalimanı, Kanal İstanbul ve diğer büyük projelerimizle, vakit Türkiye'yi ulaştırmada dünya lideri yapma vakti." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı görselde, 16 yılda gerçekleştirdikleri ulaştırma projeleriyle şehirleri birbirine, Türkiye'yi dünyaya bağladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Şimdi 3. Havalimanı, Kanal İstanbul ve diğer büyük projelerimizle, vakit Türkiye'yi ulaştırmada dünya lideri yapma vakti." değerlendirmesine yer verdi.

Erdoğan'ın paylaştığı görselde, Türkiye'de ulaştırma alanında yapılanlar ve yapılacak olanlara ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Yeni Uluslararası Havalimanı, 29 Ekim'de açılacak.

Türkiye'de 2002'de 26 olan havalimanı sayısı 55'e, dış hat uçuş noktası 60'tan 237'ye, havayolu yolcu sayısı 34 milyondan 193 milyona, iç hat yolcusu 8 milyondan 109 milyona, dış hat yolcu sayısı ise 25 milyondan 83 milyona ulaştı.

Yeni projeler kapsamında, 2019'da Çukurova, 2020'de Rize-Artvin, Çeşme ve Tokat, 2021'de Karaman, Yozgat ve Bayburt, 2022'de ise Batı Antalya havalimanları hizmete girecek.