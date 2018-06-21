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"Vakit Türkiye'yi ulaştırmada lider yapma vakti"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 22:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "3. Havalimanı, Kanal İstanbul ve diğer büyük projelerimizle, vakit Türkiye'yi ulaştırmada dünya lideri yapma vakti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3. Havalimanı, Kanal İstanbul ve diğer büyük projelerimizle, vakit Türkiye'yi ulaştırmada dünya lideri yapma vakti." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı görselde, 16 yılda gerçekleştirdikleri ulaştırma projeleriyle şehirleri birbirine, Türkiye'yi dünyaya bağladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Şimdi 3. Havalimanı, Kanal İstanbul ve diğer büyük projelerimizle, vakit Türkiye'yi ulaştırmada dünya lideri yapma vakti." değerlendirmesine yer verdi.

Erdoğan'ın paylaştığı görselde, Türkiye'de ulaştırma alanında yapılanlar ve yapılacak olanlara ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Yeni Uluslararası Havalimanı, 29 Ekim'de açılacak.

Türkiye'de 2002'de 26 olan havalimanı sayısı 55'e, dış hat uçuş noktası 60'tan 237'ye, havayolu yolcu sayısı 34 milyondan 193 milyona, iç hat yolcusu 8 milyondan 109 milyona, dış hat yolcu sayısı ise 25 milyondan 83 milyona ulaştı.

Yeni projeler kapsamında, 2019'da Çukurova, 2020'de Rize-Artvin, Çeşme ve Tokat, 2021'de Karaman, Yozgat ve Bayburt, 2022'de ise Batı Antalya havalimanları hizmete girecek.

Karadeniz ile Marmara ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Kanal İstanbul Projesi'nin ise 2023'te tamamlanması planlanıyor.

- "Hedef 25 bin kilometre demiryolu"

Tünel yapımına ilişkin detayların da paylaşıldığı görsellere göre, Türkiye'deki tünel uzunluğu 1923-2002'de 50 kilometreyken, 2002-2018 arasında 383 kilometreye ulaştı.

Türkiye'deki tünel uzunluğunun 2023'e kadar toplam 700 kilometreye ulaşması hedefleniyor.

2023 yılına kadar 18 ilin yüksek hızlı trenle birbirine bağlanması, 25 bin kilometre demiryolu ağı yapılması planlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter ulaştırma

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