Çavuşoğlu, ilçe halkının TOKİ isteği olduğunu dile getirerek, "TOKİ talebinizi de karşılayacağız, inşallah Korkuteli'ne TOKİ'yi getireceğiz." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde Antalya'ya ve Korkuteli ilçesine yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, ilçeye iyi bir hükümet konağı yapılacağını kaydetti.

Korkuteli'nden her zaman destek gördüklerini ifade eden Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinde de güçlü bir destek beklediklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, buralarda yaptığı konuşmada, Antalya'nın milletvekili aday listesinin tecrübeli, genç karışımından meydana geldiğini, listede 30 yaş altı 4 aday ve 3 kadın aday bulunduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güçlü hükümet, güçlü Meclis ve güçlü Türkiye olacak inşallah. Onun için şimdi Korkuteli vakti, şimdi Antalya vakti, şimdi Türkiye vakti. Vakit yola devam vakti." dedi.

Korkuteli'nde Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasının planlandığını, bununla ilgili işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Korkuteli'ne bir Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak, bir de inşallah Karma Organize Sanayi Bölgesini getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Korkuteli'nin kolay ulaşılabilir bir ilçe olması gerektiğini, bunun için duble yol projelerinin planlandığını anlatan Çavuşoğlu, Korkuteli-Elmalı duble yol çalışmalarının hızla ilerlediğini, Korkuteli-Bucak yoluna başlandığını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah Elmalı-Finike-Kumluca tarafındaki yolu da duble yol yapıyoruz. Böylece hem sebze kamyonları kolay gelip gidecek hem de siz. Elmalı'dan Kaş ve Kalkan'a da yol projemiz hazır. Yine Demre-Kaş tarafına Batı Antalya Havalimanı'nı yapacağız. Antalya'nın 3'üncü havalimanı olacak. Antalya-Alanya otobanı, Kayseri-Aksaray-Konya-Antalya hızlı tren projesi, Akdeniz sahil yolu... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da seçim beyannamemizi açıklarken bunları söyledi. Belki dikkatinizi çekmemiştir, seçim beyannamemizi açıklarken Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'dan sonra en çok Antalya dedi. Çünkü Antalya'da çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz."