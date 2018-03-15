Vali Aksoy muhtarlarla bir araya geldi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli’deki 7. Muhtarlar toplantısını Darıca’da gerçekleştirdi. Vali Aksoy, toplantıda eğitim konusuna dikkat çekti.

Toplantıya Vali Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Muhtarlar Dernek Başkanı Aytun Er, daire müdürleri ve Darıca İlçesi muhtarları katıldı.

Vali Aksoy programda yaptığı konuşmada; “Eğitim ile ilgili hususlara baktığımızda özellikle okul çağında olup, okula devam etmeyen öğrencilerimizin bazı bölgelerde var olduğunu biliyoruz. Bu konuda muhtar arkadaşlarımızın kendi mahallelerinde okul çağında olup okula devam etmeyen öğrencilerimiz varsa bunları tespit ederek okul müdürlerimizle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle paylaşmaları ve okula kazandırılması konusunda gayretlerini istiyor ve bekliyoruz. Diğer husus ise okuma yazma bilmeyenler hala TÜİK rakamlarında gözüküyor. Bütün muhtarlarımızdan talebim; bölgelerinde okuma yazma bilmeyen insanımız varsa bunları ilgili kurumlarımızla paylaşarak okuma yazma bilmeyen hiçbir insanımızın kalmamasıdır. Halk Eğitim Müdürlüklerimizde birçok kursumuz açılıyor ve daha fazla kurs açılmasını istiyoruz.” diyerek eğitim ile ilgili konulara dikkat çekti.

Vali Aksoy ehliyet ve pasaportlarla ilgili de önemli bilgiler aktarırken, “Herkesin bildiği üzere artık yeni kimlik kartı veriliyor. Kocaeli genelinde şuana kadar % 27’lik bir seviyeye ulaştık. Bizim sizlerden talebimiz bu noktada vatandaşlarımızı bilgilendirmeniz ve nüfus cüzdanı konusunda nüfus idarelerine başvurularını sağlamanız. 2 Nisan’dan itibaren artık Ehliyetler ve Pasaportlar da nüfus idareleri tarafından verilmeye başlanacaktır. Bu konuda nüfus idarelerimiz gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladılar ve özellikle bu konuda arkadaşlarımız her türlü hizmeti verecek konuma geldiler” dedi.

Programda kısa bir konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “İkiyüz bini geçen nüfusuyla ilçemiz özellikle son yıllarda önemli yatırımların merkezi haline geldi. Bizlerde yerel yönetimler olarak ilçedeki sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte şehrimize değer katacak projeleri hep birlikte planlayarak hayata geçiriyoruz. Bu tür toplantılar ilçemizde ki eksiklikleri görmemiz adına bizler için rehber niteliğinde oluyor" diyerek toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hüseyin Aksoy, toplantının ardından Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni gezerken öğrencilerle sohbet eden Vali Aksoy çeşitli spor dallarında okullar arası müsabakalarda başarı elde etmiş öğrencileri tebrik etti ve başarılar diledi. Daha sonra Darıca Belediyesi tarafından işletilen ve halka ücretsiz olarak hizmet veren havuzları gezerek Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’tan havuzlarla ilgili bilgiler aldı.

Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri son olarak Suriye El Bab bölgesinde Fırat Kalkanı operasyonunda terör örgütü Deaş ile çıkan çatışma sonucu 2017 yılında şehadet mertebesine eren Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim’in ve Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde vatani görevini yaparken iç güvenlik çatışması sonucu 1995 yılında şehadet mertebesine eren Piyade Er Murat Altay’ın ailesini ziyaret ettiler. Ziyaretlerde İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın şehitlerimiz için yaptığı duaların ardından Darıca İlçe Müftüsü Muharrem Bilgiç şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.