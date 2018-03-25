Van TSO adayı Kandaşoğlu’ndan esnafa ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında eski sanayii caddesi esnafını ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Kandaşoğlu, eski sanayii caddesi esnafını ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Esnaf ziyaretlerinin sürekli devam edeceğini ifade eden Kandaşoğlu, “Ziyaretlerimiz çok güzel geçiyor ve esnafımızın bu seçimlerde bizlerden büyük beklentisi var. Esnafımız adeta bizleri bir kurtarıcı gibi görüyor. Bende Van için geçmişte yapmış olduğum gibi yine aynı şevk ve heyecan ile çalışmaya devam edeceğim. Çünkü halkımız benden çok şeyler bekliyor. İnşallah halkımıza karşı mahcup olmayacağım” dedi.

Van’ın eksikleri, sorunları ve halkın sıkıntıları ile yakından ilgileneceğini dile getiren Kandaşoğlu, “Van TSO seçimlerinde başkan seçilirsem ilk işim, namuslu ve dürüst bir ekip kurmak olacaktır. Bilindiği üzere bizim oda seçimimiz 7 Nisan’da ve 8 Nisan’da da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilimize teşrif edeceklerdir. Esnafımız beni bu makama tekrar layık görürse ekibim ile birlikte Cumhurbaşkanımızla görüşerek esnafımızın kanayan yarası olan vergi telkinini kendisine ileteceğiz. Bilindiği üzere esnafımızın vergi sorunu var ve vergilerini ödeyemediği için iflas noktasına geliyor. Biz de oda olarak Cumhurbaşkanımıza bu sorunu ileterek, esnafımıza bir nebze olsun rahat bir nefes aldırmayı düşünüyoruz. Bir başka sorunumuzda bilindiği üzere turizmdir. İlimizin turizmine katkıda bulunabilmek için bütün turizm yetkililerini bir araya getirerek, daha güzel şeyler yapmanın yollarını arayacağız” ifadelerini kullandı.