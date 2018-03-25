Van TSO Başkan Adayı Kandaşoğlu vergi borçlarının yarıya indirileceği sözünü verdi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, Van’ın 6 Milyar 350 Milyon TL. vergi borcu olduğunu hatırlatarak, “Van’ın sırtında büyük yük olan verginin en azından yüzde 50 terkinin gerçekleşmesi için esnafa verdiğimiz sözün arkasında duracağız” dedi.

Van TSO Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu yaptığı basın açıklamasında 2011 yılında yaşanan 2 büyük depremin ardından ilin tamamında vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edildiğini hatırlatarak, “ Mücbir sebeplerden dolayı 6 yıl boyunca vergilerimizi erteleyen hükumetimize teşekkür ederiz. Ancak şuanda bu ilde vergi dairesinde kayıtlı bulunan iş insanımızın devlete 6 milyar 350 milyon TL borcu bulunmaktadır. 30 yıldan beri yaşanan olumsuzluklar, olaylar, kentteki iş alanlarını ciddi bir şekilde daralmaktadır. Firmalarımız ve iş dünyası doğru dürüst iş yapamamaktadır. Bu nedenle de son 6 yıldan beri badire üstüne badire atlatan kent, kimi zaman doğrulmak ve ayakta kalmak için mücadele etmektedir. Birçok iş insanımızın son süreçte vergileri ve aylık sigorta primlerini düzenli bir şekilde ödediği, ancak 6 yıldan beridir ertelenen ve son düzenlemeyle yapılandırılan vergi borcunu ödeyemediği görülmektedir. Mücbir sebepten ötürü ertelenen ve yapılandırılan vergi borcunun birinci taksitinin ödeme oranlarına bakıldığında yüzde 55’e yakını borcunu ödeyemediği görülecektir. Bu tabloda, ödeyecekleri de mümkün görünmemektedir” dedi.

Bu sorunu aza indirmek için 7 Nisan’da yapılacak seçimde destek isteyen Kandaşoğlu, ”8 Nisan’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Van’a teşrif edecekler. Eğer yetkiyi bizlere verirseniz, Van’ın sırtında büyük yük olan verginin en azından yüzde 50 terkinin gerçekleşmesi için siz değerli esnafa verdiğimiz sözün arkasında duracağız. Bunun yanında yeminli mali müşavirler, STK’lar, meslek örgütleri ve siyasileri ile Cumhurbaşkanımıza, insanımızın bu borç yükünün altından kalkamayacağını ve bu yükün insanımızı çok zor durumda bırakacağını kesin ve net bir dille anlatıp, sorunun biran önce çözülmesini isteyeceğim. Çünkü borcunu ödeyemeyen iş insanımızın ticari hayatı durma noktasına gelmiştir. Ödenmediği için yapılandırmalar sistem üzerinden derhal bozulmakta olup, şirketlerimizin kamu kurum, kuruluş ve bankalarda devam eden ve devam etmekte olan iş ve işlemleri tümüyle askıya alınmaktadır. Van adına hayati öneme sahip olan bu konuyu çözmek için siz değerli Van halkı ve iş insanımızdan 7 Nisan’da yapılacak Van TSO seçiminde gerekli duyarlılığı göstermenizi rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Beyaz pusulayla seçime gireceğini de hatırlatan Kandaşoğlu, 2018 yılının Van için bolluk, bereket ve kazanç içinde geçmesi dileklerinde bulundu.