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Van ve Hakkari'de 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 15:56 | Son Güncelleme

VAN ve Hakkari'de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi ve basın açıklaması yapıldı.

Van ve Hakkari'de 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' eylemi

Arif KARAKAŞ- Özcan ÇİRİŞ-Mehmet ÖZKAN/VAN,HAKKARİ, BİTLİS, (DHA)- VAN ve Hakkari'de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi ve basın açıklaması yapıldı. Bitlis'te ise oturma eylemine izin verilmedi.
CHP Van İl Başkanlığı'nın düzenlediği oturma eylemi, kent merkezindeki Beşyol Meydanı'nda bulunan Dabbağoğlu Parkı'nda yapıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı parka gelen CHP Van İl Başkanı Mehmet Korukcu ve beraberindeki bir grup partili, ellerindeki, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' yazılı dövizleri taşıyıp, bir saat süren oturma eyleminde bulundu. Oturma eyleminin ardından CHP Van İl Başkanı Korukcu açıklama yaptı. Korukcu, 21 aydır süren OHAL ile ülkede baskı rejiminin kurumsallaştığını belirterek şöyle konuştu:
"Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. Kanun hükmündeki kararnameler eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye'yi tek tipe sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek oda ve birliklerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlementonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil darbe ile tek koltukta birleştiren yasama, yürütme ve yargı erkleri yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir."
Hakkari'deki oturma eylemi ve basın açıklaması ise Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan CHP İl binası önünde yapıldı. CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı ve yaklaşık 20 kişinin katıldığı oturma ve basın açıklaması, CHP PM Üyesi Yıldırım Kaya tarafından okundu. Yapılan açıklamanın ardından CHP'liler bir süre kent merkezinde gezerek esnaf ziyaretinde bulundu.
BİTLİS'TE İZİN VERİLMEDİ
Bitlis'te CHP'nin düzenlemek istediği 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' oturma eylemine Valiliğin aldığı karar doğrultusunda polis izin vermedi. Kent merkezindeki Kazım Dirik Caddesi'nde bir araya gelen CHP'lilere, yapılan izin başvurusunun Bitlis Valiliği tarafından redddedildiğini gerekçe göstererek, polis eylem izni vermedi. Bunun üzerine CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve beraberindeki partililer, açıklama yapmadan alandan ayrıldı.

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Van ve Hakkari'de 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' eylemiVan ve Hakkari'de 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' eylemiVan ve Hakkari'de 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' eylemiVan ve Hakkari'de 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' eylemi

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