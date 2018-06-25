Van'da HDP 5, AK Parti 3 milletvekili çıkardı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da kesin olmayan sonuçlara göre HDP 5, Ak Parti ise 3 milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Van'da kesin olmayan sonuçlara göre HDP'den Sezai Temelli, Bedia Özgökçe Ertan, Murat Sarısaç, Muazzez Orhan ve Tayip Temel, Meclis'e girmeye hak kazandı. AK Parti'yi ise TBMM'de, Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas temsil edecek.

1-Sezai Temelli (HDP Eş Genel Başkanı): 1963 yılında İstanbul'da doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı fakültede doktora çalışmalarını tamamlayan Temelli, 1986 yılından itibaren önce araştırma görevlisi, ardından da öğretim üyesi olarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yaptı. 2013 yılında Halkların Demokratik Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. 7 Haziran 2015 seçiminde İstanbul milletvekili olarak 25'inci dönem parlamentosunda yer alan Temelli, 1 Kasım 2015'te İstanbul 2'nci Bölge 3'üncü sıradan seçilemedi. Temelli, 2016 yılında 675 Sayılı OHAL KHK'sı ile üniversiteden ihraç edildi. HDP'nin Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken partisinin son olağan kongresinde eş genel başkanı seçilen Temelli, bugün yapılan seçimde de Van'ı Meclis'te temsil etmeye hak kazandı.

2- Bedia Özgökçe Ertan: 1975 yılında Van'da dünyaya gelen Özgökçe, ilk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamladı. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1999'da Van'da avukatlığa başladı. 2004-2006 arasında Van Barosu Yönetim Kurulu'nun ilk ve tek kadın üyesi, 2004-2009 arasında ise Van İl Genel Meclisi'nin ilk kadın üyesi oldu. İHD MYK üyeliği yaptı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP Van milletvekili olarak parlamentoya girdi. HDP MYK Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyon Üyesi Ertan, 27'nci Dönem Milletvekili Seçimleri'nde milletvekili seçildi. 3-Murat Sarısaç: 1983 Van Gürpınar doğumlu olan Murat Sarısaç, ilk ve orta öğrenimini Van'da tamamladı. Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nden mezun olan Sarısaç, 2010 yılında tutuklanarak 5 ay cezaevinde kaldı. DBP parti meclisi üyeliği yaptı. Ardından DBP il eş başkanı olan Sarısaç, kısa süre sonra tutuklandı. 16 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Şubat 2018 yılında HDP'nin 3'üncü Olağan Kongresi'nde parti meclisi üyesi seçildi.

4-Muazzez Orhan:1972 yılında Van'ın Başkale ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi'nden mezun olan Orhan, 1992'de halk eğitim bünyesinde usta öğretici olarak görev yaptı. 1998 yılında Ziraat Bankası'nda memur olarak görev yapan Orhan, 2002 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. OHAL kapsamında 2017 tarihinde açığa alındı. Ve üniversite yönetimi tarafından ihraç edildi. Muazzez Orhan, 2 dönem Eğitim-Sen Van Şubesi yürütme kurulunda kadın sekreterliği görevini yürüttü. 5-Tayip Temel: 1982 Hakkari doğumlu olan Gazeteci Tayip Temel, 1999 yılında HADEP gençlik kolları çalışmalarında aktif bir şeklide yer almaya başladı. 2000 yılında politik nedenlerden dolayı Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki öğrenimini yarıda kesti. 2011 KCK operasyonlarında tutuklandı. Cezaevinde Kürt sorununa çözüm, Kürt dilinin mahkemelerde tanınması için başlatılan açlık grevini 68 gün devam ettiren Temel, 2014 yılında serbest bırakıldı. Bırakıldıktan sonra gazeteciliğe devam etti, KHK ile kapatılan Özgür Gün Tv koordinatörlüğünü yaptı.

AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLLERİ

1- Osman Nuri Gülaçar: 1965 yılında Van'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Van'da tamamlayan Gülaçar, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Arapça bilen, bölgede kanaat önderi olarak tanınan Osman Nuri Gülaçar, 28 yıl imam-hatip olarak görev yaptı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösterdi. Ensar Vakfı Van Şube Başkanlığı görevinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Gülaçar, evli ve 3 çocuk babasıdır.