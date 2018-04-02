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Van'ın kurtuluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Zorluoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Van Valisi Murat Zorluoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurtuluş Van yıl dönümü

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