Van'ın kurtuluş yıl dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Van Valisi Murat Zorluoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.
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