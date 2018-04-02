Başbakan Binali Yıldırım, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Van'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Van Valisi Murat Zorluoğlu'na kutlama mesajı gönderdi.