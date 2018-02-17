İzmir’de, bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Vasfi Çakıroğlu hayatını kaybetti.

AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Vasfi Çakıroğlu, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Çakıroğlu’nun ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çakıroğlu, geçen ay bir rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede ameliyat olmuştu. TOBB Türkiye İnşaat Yapımcıları Meclis Üyesi de olan Çakıroğlu, aynı zamanda 2 yıldır AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanlığı görevini de sürdürüyordu.