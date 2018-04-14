"Vatan evlatlarına mezar kazanlara uyku haram olmuştur"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Cumhur İttifakı'ndan, Afrin'de yok olan, korku içerisinde Kandil'de sonlarını bekleyen dağ farelerini inlerinde ezecek bir iradeyi doğuracağı için onların hamiliğini, sözcülüğünü, yeri geldiğinde canlı kalkanlığını yapanlar, devlet ve milletin ardından kuyu kazmaya ömrünü adayanlar rahatsız olmuşlardır. Vatan müdafaası için mevzi alanlar sevinmiş, vatan evlatlarına mezar kazanlara ise uyku haram olmuştur." dedi. Adan, MHP Ağrı İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimiyle ilk adımları atılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadrolarının desteğiyle şekillenen Cumhur İttifakı'nın halkın gönlünde yer bulduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı'nın, milletin beraberliği, vatandaşın kalp ve akıl birlikteliği olduğunu aktaran Adan, "Cumhur İttifakı, vatan sathında yaşayan herkesin hayrınadır. MHP'nin içerisinde olduğu bir yapının daima ülke menfaatine olduğunu zaten kanaat sahibi olan milletimiz, ferasetiyle sağlamasını da yapmıştır. Bizim adını koyduğumuz ittifaka da onlar da yüreğini koymuştur." diye konuştu.

Kendilerinin yaptığı Cumhur İttifakı çağrılarının bazı kesimleri rahatsız ettiğini ve bununla ilgili rahatsızlıklarını gösterdiklerini anlatan Adan, şöyle konuştu: "Cumhur İttifakı'ndan, Afrin'de yok olan, korku içerisinde Kandil'de sonlarını bekleyen dağ farelerini inlerinde ezecek bir iradeyi doğuracağı için onların hamiliğini, sözcülüğünü, yeri geldiğinde canlı kalkanlığını yapanlar, devlet ve milletin ardından kuyu kazmaya ömrünü adayanlar rahatsız olmuşlardır. Vatan müdafaası için mevzi alanlar sevinmiş, vatan evlatlarına mezar kazanlara ise uyku haram olmuştur. Kamuoyunu maniple etmek ve zihinleri bulandırmak için üzerini cilalayarak piyasaya sürdükleri yalanların başında MHP'nin ittifaktaki varlığının Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da oy potansiyeline zarar vereceği iddiası gelmektedir. Bu iftira daha önce de pazarlanmaya çalışılmış, fakat 16 Nisan referandumu bu yalanın foyasını ortaya çıkartmaya yetmiştir." - "Bütün kışkırtmalara rağmen bölgede tepki oluşturamadılar" Şehirlere hendekler kazarak devlet iradesini teslim almaya çalışan PKK'nın karşısına Türkiye Cumhuriyetinin adaletin, keskin kılıcıyla çıktığını ve bölücülere hak ettikleri cezayı kestiğini ifade eden Adan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu hürriyet ortamı tehditle, şantajla oy toplamaya alışkın Kandil kuklası siyasetçilerin hezimetine ve o referandumda temelini attığımız ittifakın imza attığı bir demokrasi zaferine dönüşmüştür. Bugün şanlı ordumuz, PKK'nın işgal altında tuttuğu Afrin'e istikrar ve huzuru götürmüştür. Fakat terör örgütünün bütün kışkırtmalarına rağmen ülkemizin hiçbir yerinde, bilhassa da Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde toplumsal tepki oluşturamamışlardır. Toplumsal tepki oluşmadığı gibi aksine Doğu ve Güneydoğudaki kardeşlerimiz askerlik şubelerine başvurarak Türkiye'nin verdiği namus ve onur mücadelesinde gönüllü olarak yer almak istediklerini ifade etmişlerdir." Adan, seçim güvenliği sağlandığında ayrılıkçı, ırkçı ve bölücü hareketin hüsrana uğrayacağının altını çizerek, bölge halkının huzur ve istikrarı tercih etmesi sonrası rahatsız olan bölücü örgüt borazanlarının var güçleriyle haykırdığını söyledi. - "MHP bu ülkenin sigortası, bu devlet ile milletin sinir ucudur" Seçim güvenliğinin önemine işaret eden Adan, şu değerlendirmede bulundu: