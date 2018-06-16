AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Dünyada en çok tesis açan lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sadece bizim bakanlıkta 7 bin 500 tane tesisi açtı. Diğer bakanlıkları da düşünün. Binlercesini Türkiye'ye kazandıran, vizyon sahibi çalışkan, vatan, millet aşkıyla yanıp tutuşan bir dünya lideri var." dedi.

Eroğlu, Emirdağ ilçesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, geçmişte Türk pasaportunun itibarı olmadığını, bugün güçlü büyük bir Türkiye'nin bulunduğunu belirtti.

Bakan Eroğlu, "Dünyada en çok tesis açan lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sadece bizim bakanlıkta 7 bin 500 tane tesisi açtı. Diğer bakanlıkları da düşünün. Binlercesini Türkiye'ye kazandıran, vizyon sahibi çalışkan, vatan millet aşkıyla yanıp tutuşan bir dünya lideri var. Şimdi buna oy vermiyeceğiz de çırak bile olamamış, iki koyunu versen güdemeyecek olan, onları da kaybedecek olan vatanı da kaybedecek olanlara mı vereceğiz?" diye konuştu.

"Bunlar gelince, yokluk, fakirlik demek, fukaralık demek." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Başka ülkelerin önünde IMF'nin önünde diz çökmek, el pençe divan durmaktır. Bunları kabul etmiyoruz. Bu yüzden geri vitese takacak olan bu şer ittifakını reddediyoruz. Hep birlikte diyoruz ki, oyumuz Recep Tayyip Erdoğan'dan yana. Oyumuz Cumhur İttifakı'ndan yana."

Eroğlu, daha sonra, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya, Özburun ve Dişli beldesindeki bayramlaşma törenine katıldı.

