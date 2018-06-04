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Vatan Partili Mutlu: Korgeneral Temel'i hedef almak, Türk ordusuna ateş açmaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 12:46 | Son Güncelleme

VATAN Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlayan 2.

Vatan Partili Mutlu: Korgeneral Temel'i hedef almak, Türk ordusuna ateş açmaktır

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- VATAN Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili "Onun apoletlerini sökeceğim" sözünü eleştirerek, "Sebebi ne olursa olsun, Korgeneral İsmail Metin Temel'i hedef almak, ABD'nin durduğu yerden ve PKK mevzilerinden Türk ordusuna ateş açmak anlamına gelir" dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Malatya'daki iftar yemeğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini eleştirdiği konuşmayı alkışlayan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’e tepkisi üzerine bir değerlendirme yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu, İnce'nin "Onun apoletlerini sökeceğim" sözlerine tepki gösterdi. ABD ya da PKK'nın bir Türk subayının apoletini sökmek istese ilk sırada 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in geleceğini savunan Rıfat Mutlu, Temel'in, komutasındaki ordu ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla yürüttüğünü, Afrin'de PKK/PYD varlığına son verdiğini söyledi. Böylece ABD'nin, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güney sınırlarında kurmaya çalıştığı terör koridoru planının darmadağın olduğunu dile getiren Rıfat Mutlu, "Bu sebeple Korgeneral Temel, ABD ve onun kuklası PKK'nın bir numaralı hedefidir. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçildiği takdirde Temel'in apoletlerini sökeceğini söyleyerek, bulunduğu konumu ve kimlerle yan yana olduğunu göstermiştir. Sebebi ne olursa olsun, Korgeneral İsmail Metin Temel'i hedef almak, ABD'nin durduğu yerden ve PKK mevzilerinden Türk ordusuna ateş açmak anlamına gelir. Zaten Muharrem İnce Kürt sorununun çözümü için kırmızı çizgileri bir yana bırakmak gerektiğini ifade ederek, üniter devlet yapısı dahil her türlü kırmızı çizgiyi tartışmaya açabileceğini itiraf etmiştir. Aynı şekilde CHP'nin seçim bildirgesi AK Parti'nin sözde açılım sürecinde uygulamaya koyduğu programla birebir aynıdır. Yerel yönetimlere özerklik Türkiye'yi etnik temelde ayrıştırmayı hedefleyen 'etnik eşit yurttaşlık' ve akil insanlar heyeti gibi öneriler, bölücü terör örgütünün önerileriyle birebir örtüşmektedir" diye konuştu.
'İKTİDAR OLMA ŞANSLARI SIFIRDIR'
Cumhurbaşkanı dahil kimsenin bir subayın apoletini sökme yetkisi bulunmadığını ifade eden Rıfat Mutlu, rütbenin nasıl kaybedileceğinin askeri ceza kanunun 30 ve 31'inci maddelerinde tarif edildiğini belirterek, buna göre 1 yıl ve üzeri mahkumiyet hallerinde subaya ordudan çıkarma uygulanabileceğini söyledi. Mutlu şöyle konuştu:
"Her fırsatta diktatörlükten bahseden Sayın İnce, anlaşılıyor ki kendisini mahkeme yerine koymaktadır. Rütbe kaybı için mahkeme kararı gerekmektedir. Kaldı ki Korgeneral Temel hata yaptı diyelim, bu durumda devlet adamı tavrı subayın apoletlerini sökmek midir? Teğmenliğinden bu yana PKK ile kıran kırana savaşan bir subayı, astlarının tamamının saygı ve güvenini kazanan bir komandoyu ordudan atmak ne demektir? Türk ordusunu ve onun kahraman subaylarını hedef alanların iktidar olma şansları sıfırdır. Kaderini ABD ve onun kanlı piyonu PKK ile birleştirenler müttefikleriyle birlikte hezimete uğramaya mahkumdur. Konu bir alkış tartışmasından çok çok ötedir. Türkiye'nin kahraman Türk ordusuna siyasi önderlik yapacak kahraman bir hükümete ihtiyacı vardır. Vatan Partisi bu göreve hazırdır."

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Vatan Partili Mutlu: Korgeneral Temel'i hedef almak, Türk ordusuna ateş açmaktır

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