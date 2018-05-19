HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Vatan Partisi: 90 üyenin istifası doğru değildir.

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

VATAN Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, geçen hafta partisinin Diyarbakır, Batman ve Mardin'in Kızıltepe ilçesi teşkilatlarında yaşanan istifalarla ilgili Diyarbakır'da basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi: 90 üyenin istifası doğru değildir.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) - VATAN Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, geçen hafta partisinin Diyarbakır, Batman ve Mardin'in Kızıltepe ilçesi teşkilatlarında yaşanan istifalarla ilgili Diyarbakır'da basın açıklaması yaptı. Gültekin, yönetim kurulunun çoğunluğunun görevinin başında olduğunu söyledi.
Vatan Partisi Diyarbakır il Başkanı Selahattin Gönül, geçen hafta Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek'in, HDP ile ilgili sözleri üzerine Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe parti teşkilatlarının istifa edip, 24 Haziran seçimlerinde HDP'ye destek vereceklerini açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Diyarbakır'a gelen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, parti bürosunda basın açıklaması yaptı. Soruları yanıtlayan Gültekin, yönetim kurulunun çoğunluğunun görevinin başında olduğunu belirterek, "İstifa diye bir şey söz konusu değil. Henüz istifalar bize ulaşmadı. 90 üyenin istifası doğru değildir. Bölge örgütleri istifası haberleri de gerçek değil. Burada partimize karşı yürütülen psikolojik bir savaşın ürünüdür. Bunun gerçek olmadığı bu toplantıda ortaya çıkmıştır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Vatan Partisi: 90 üyenin istifası doğru değildir.

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktırBakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır
Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.