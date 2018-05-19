Vatan Partisi: 90 üyenin istifası doğru değildir

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) - VATAN Partisi Genel Başkan yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, geçen hafta partisinin Diyarbakır, Batman ve Mardin'in Kızıltepe ilçesi teşkilatlarında yaşanan istifalarla ilgili Diyarbakır'da basın açıklaması yaptı. Gültekin, yönetim kurulunun çoğunluğunun görevinin başında olduğunu söyledi. Vatan Partisi Diyarbakır il Başkanı Selahattin Gönül, geçen hafta Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek'in, HDP ile ilgili sözleri üzerine Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe parti teşkilatlarının istifa edip, 24 Haziran seçimlerinde HDP'ye destek vereceklerini açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Diyarbakır'a gelen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, parti bürosunda basın açıklaması yaptı. Soruları yanıtlayan Gültekin, yönetim kurulunun çoğunluğunun görevinin başında olduğunu belirterek, "İstifa diye bir şey söz konusu değil. Henüz istifalar bize ulaşmadı. 90 üyenin istifası doğru değildir. Bölge örgütleri istifası haberleri de gerçek değil. Burada partimize karşı yürütülen psikolojik bir savaşın ürünüdür. Bunun gerçek olmadığı bu toplantıda ortaya çıkmıştır" dedi.



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