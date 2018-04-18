Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Okuyan:

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, "Bir tek ekonominin gidişatı bile erken seçimi zaruri kılabilir." dedi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı makamında ziyaret eden Okuyan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Okuyan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı.

Bahçeli'nin kamuoyunun beklemediği bir anda tarih vererek seçim açıklamasında bulunduğunu belirten Okuyan, "O işlere meraklıdır Sayın Bahçeli. Yani seçim tarihi uzmanıdır. Hep böyle tarih vererek ilginç hiç kimsenin beklemediği sıralarda böyle seçimlerle ilgili çıkışları oluyor." diye konuştu.

Okuyan, cumhur ittifakının belli bir noktaya ulaştığını, akıllarına "Acaba ittifakı mı?" bozacak sorularının geldiğini ifade ederek, "Benim kanaatim, yani yüzde 100 demiyorum, kanaat olarak, danışıklı dövüş." iddiasında bulundu.

Ekonomik göstergelere dikkati çeken Okuyan, "Şu 3 ay içerisinde dövizin fırlamasından ilave maliyeti ne oldu biliyor musunuz? 59 milyar lira. Hem özel sektöre girdi bu ilave kayıp hem de kamu sektörüne. Rakamları yan yana getirdiğiniz vakit çıkış bir an önce seçime gitmek gibi gözüküyor. Bir tek ekonominin gidişatı bile erken seçimi zaruri kılabilir." dedi.

Okuyan, İYİ Parti'nin seçime katılmaması için hukuken hiçbir sakıncanın bulunmadığını söyledi.