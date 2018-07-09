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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 17:36 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderirken, kendisine gelen davet için teşekkür etti ve "bölücü ve FETÖ terörüne son verme, vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisinin inşası yolunda başarılar dilerim" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Kendisine gelen davet için teşekkür eden Perinçek, "bölücü ve FETÖ terörüne son verme, vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisinin inşası yolunda başarılar dilerim" dedi.

İşte Doğu Perinçek'in o mesajı:

"9 Temmuz 2018

Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı

Ankara

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetiniz Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından bugün öğlene doğru bana gönderildi. Ankara dışında olduğum için yetişemiyorum.

Bölücü ve FETÖ terörüne son verme, vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisinin inşası yolunda başarılar dilerim.

Saygılarımla.

Dr. Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı"

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
o el daha önce aponun elinide sıkmıştı.
KİMİN BAYRAĞI FORA SA PERİNCEK ONDAN YANA OLUR
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