Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Kendisine gelen davet için teşekkür eden Perinçek, "bölücü ve FETÖ terörüne son verme, vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisinin inşası yolunda başarılar dilerim" dedi.
İşte Doğu Perinçek'in o mesajı:
"9 Temmuz 2018
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Ankara
Sayın Cumhurbaşkanımız,
Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetiniz Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından bugün öğlene doğru bana gönderildi. Ankara dışında olduğum için yetişemiyorum.
Bölücü ve FETÖ terörüne son verme, vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisinin inşası yolunda başarılar dilerim.
Saygılarımla.
Dr. Doğu Perinçek
Vatan Partisi Genel Başkanı"
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
TBMM'deki yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Bana Başkanım diyebilirsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!
TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için TBMM'ye giderken vatandaşlardan kırmızı gül sürprizi
İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
Hükümetler onları yok etmek için can atıyor! Sadece 180 kişi kaldılar
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 2 yorum