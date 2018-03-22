Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek:

"Vatan Partisi'nin seçimler için bir ittifakı olacak mı?" şeklinde soruya ise Perinçek, şu yanıtı verdi:

Perinçek, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terörü Vatan Partisinin temizleyeceğini, mevcut hükümetin bu noktada zorlanacağını ileri sürerek bu nedenle Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını anlattı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Perinçek, kitap sevenlerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek "Kitap demek insan demek, tecrübe demek, birikim demek, tarih demek. Kitapseverlerle buluşmak aynı zamanda toplumla buluşmak, insanla tarihle buluşmak. Mutluyuz sevinçliyiz, bütün kitap sevenleri kucaklıyoruz." dedi.

Perinçek, Türk Tarih Kurumunca organize edilen, İzmir Valiliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Alsancak semtindeki tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde Çakabey Kitap Günleri'nde okurlarıyla bir araya geldi. Kitaplarını imzalayan Perinçekkatılımcılarla sohbet etti.

"Bir kere bizim Atlantik cephesinde yani Amerika'nın, FETÖ'nün, PKK'nın, HDP'nin bulunduğu cephede olmamız mümkün değil. Kollarına HDP'yi, dolayısıyla PKK'yı takarak ve FETÖ'yü takarak bu ittifak projesini Amerika merkezli görüyoruz. Bunu CHP yapıyor bizim onlarla birlikte olamayız çünkü savaşıyoruz, bir yandan PKK ile savaşıyoruz bir yandan savaştığımız gücü Cumhuriyet Halk Partisi hükümet yapmak istiyor, biz orada olmayız."

Perinçek'e eşi Şule Perinçek ve partililer de eşlik etti.