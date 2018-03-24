Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'de ittifakların yapılmasının güzel olduğunu belirterek, partisinin Türkiye'nin önündeki sorunların çözümündeki ittifakı önemsediğini söyledi.
Bursa 16. Kitap Fuarında okurlarıyla bir araya gelen ve kitaplarını imzalayan Perinçek, katılımcılarla sohbet etti.
Perinçek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kitabın "Tecrübe, toplumların hayatı, bilim" demek olduğunu dile getirdi.
- ''Türkiye'de ittifakların olması özgürlüktür''
Bir gazetecinin sorusu üzerine Türkiye'de ittifakların olabileceğini aktaran Perinçek, şunları ifade etti:
''Türkiye'de ittifakların olması güzeldir, bu bir özgürlüktür. Fakat niçin ittifak? Türkiye'de yüzde 51 bir amaç oldu. Türkiye, Türk milleti, çiftçisi, işçisi, sanayisi, tüccarı ittifakın içinde değil. İttifak hesaplarında yok. İttifak hesaplarında bir tek iktidarda kalalım ve Türkiye'nin kaynaklarını, zenginliklerini paylaşmaya devam edelim..."
Perinçek, bu ittifak anlayışını kabul etmediklerini söyleyerek, "Vatan Partisi olarak programda, Türkiye'nin önündeki sorunların çözümündeki ittifakı önemsiyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.
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