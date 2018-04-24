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Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan : “Vatan Partisi olarak 70 bini aşkın imza topladık”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 18:33 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, “Vatan Partisi olarak 70 bini aşkın imza topaldık vatandaşımızdan” dedi.Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ve beraberindeki heyet Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ile 100 bin imza konusu ile ilgili görüştü.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, “Vatan Partisi olarak 70 bini aşkın imza topaldık vatandaşımızdan” dedi.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ve beraberindeki heyet Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ile 100 bin imza konusu ile ilgili görüştü. Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Reyhan, “Başkanla 16 Nisan referandumundan sonra getirilen 100 bin seçmenin aday göstermesiyle ilgili seçim takviminin nasıl işleyeceğini görüştük. Biz YSK’nın son derece iyi niyetli çalıştığını biliyoruz. Son derece daraltılmış ve kısaltılmış bir seçim takvimi var. Partiler bu seçimlere girebilmek için milletvekilleri pazarlıklarına, işporta tezgahlarına düşmüş durumda. Bu seçim takvimi seçimlerin sağlıklı ve adil bir şekilde yürütülmesi için son derece elverişsiz koşullar var. Biz başkandan şunu öğrendik, 100 bin vatandaşın seçim kurumlarına giderek bir aday göstermesi için ön gördükleri süre seçim takviminde 5 gün olarak belirlenmiş” ifadelerini kullandı.
"Vatan Partisi olarak 70 bini aşkın imza topladık”
Başkandan bu sürenin bazı diğer sürelerden kısarak imza toplama süresinin artırılması yönünde talepte bulunduklarını belirten Reyhan, “100 bin seçmen aday gösterebilir, bu anayasa da tanınmış bir hak. Burada vatandaşın ilçe seçim kuruluna giderek aday göstermesi değil, örneğin E-devlet uygulanmasının devreye konulması gibi ya da adayın vatandaştan topladığı imzaları doğrudan buraya teslim etmesi gibi yöntemler de kullanılabilir. Vatan Partisi olarak 70 bini aşkın imza topladık vatandaşımızdan. 100 bine birkaç gün ulaşacağız” diye konuştu.

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