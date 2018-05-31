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Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 10:58 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine günler kala anket şirketleri araştırmalarını yayınlamaya devam ediyor. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, anket şirketlerinin manipülasyon yaptığını iddia ederek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Reyhan "Ülkemiz anket terörüyle karşı karşıya" dedi

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, anket şirketlerinin vatandaşları arayarak seçimlere girecek partiler arasında Vatan Partisi 'nin yer almadığını söylediklerini iddia etti. Basın toplantısı düzenleyen Reyhan, "Ülkemiz anket terörüyle karşı karşıya" dedi. ANDY-AR ve NCM isimli araştırma şirketlerinin seçim anketlerinde yer alan sorularda Vatan Partisi 'ne yer vermediğini söyleyen Reyhan, "Ne medya sansürü ne de Anket şirketlerinin terörü başarımızı engelleyemeyecek" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULANACAĞIZ'

Reyhan, anket şirketlerinin Vatan Partisi 'ne yer vermediğini ve suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Vatan Partisi anket Seçim anketi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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Haburda pkk yi diyarbakırda barzani süleyman şah türbesi başında PYD persilvanyada FETO vatikanda PAPA ile ittifak yapan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!......
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