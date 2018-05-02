Vatan Partisi'nden Anayasa Mahkemesine başvuru

Seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek için gerekli 100 bin imzanın yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar tarafından kullanılamayacağı gerekçesiyle Vatan Partisi'nden Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıldı.

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılan başvuruyla ilgili dilekçe veren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gereken 100 bin seçmen imzasının, yurt dışındaki seçmenler için kullanılamayacağını öne süren Cengiz, YSK'nin ilgili kararında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, adaylık teklifi için Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna bizzat başvuracaklarının hüküm altına alındığını hatırlattı. Mehmet Cengiz, bu durumda yurt dışındaki seçmenlerin aday gösterme hakkının fiilen engellendiğini ileri sürdü.

Cengiz, bunun seçme seçilme hakkının ihlali olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve bir yurt dışı seçmen adına bireysel başvuruda bulunduklarını, başvuru konusunda YSK'yi de bilgilendirdiklerini aktardı.