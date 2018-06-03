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Vatan Partisinden İnce'ye "apolet" tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan: - "CHP tabanı eğer altı oktan yanaysa İnce'nin bu açıklamalarını kabul etmemelidir"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik ifadelerine ilişkin, "CHP tabanı eğer altı oktan yanaysa İnce'nin bu açıklamalarını kabul etmemelidir." dedi.

Reyhan, Vatan Partisi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İnce'nin Korgeneral Temel'e yönelik "Cumhurbaşkanı olduğumda o paşanın apoletlerini sökeceğim." ifadesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanının apolet sökme yetkisi olmadığına işaret eden Reyhan, "Eğer ABD veya PKK'ya bir Türk subayının apoletini sökme yetkisi verilseydi bu subay Korgeneral Temel olurdu." dedi.

İnce'nin, "Kırmızı çizgileri bir yana bırakmak gerekir" ifadesini de eleştiren Reyhan, İnce'nin bu söylemiyle üniter devlet yapısı da dahil, her türlü "kırmızı çizgiyi" tartışmaya açabileceğini gösterdiğini savundu.

Bir gazetecinin, İnce'nin açıklamalarının milliyetçi, ulusalcı seçmene etkisinin nasıl olacağına yönelik sorusu üzerine Reyhan, şöyle konuştu:

"CHP tabanı eğer altı oktan yanaysa İnce'nin bu açıklamalarını kabul etmemelidir. Çünkü milliyetçi birisi PKK'ya karşı mücadele etmiş bir komutanı hedef almaz. Türkiye'yi seven bir siyasetçi bu stratejik hataları yapmaz, yapmamalıdır. Zira İsmail Metin Temel hem FETÖ hem de PKK terör örgütleri ile mücadelede aldığı rol açısından sembol bir kişidir."

Utku Reyhan, İsmail Metin Temel'in parti toplantısına değil Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun toplantısına katıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Metin Temel muharrem ince Utku Reyhan Vatan Partisi

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