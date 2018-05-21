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Vatan Partisi'nin Aydın milletvekili adayları belirlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

VATAN Partisi'nden 24 Haziran seçimlerinde Aydın'da milletvekili olmak için yarışacak isimler belirlendi.

Vatan Partisi'nin Aydın milletvekili adayları belirlendi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- VATAN Partisi'nden 24 Haziran seçimlerinde Aydın'da milletvekili olmak için yarışacak isimler belirlendi.
Vatan Partisi Aydın İl Başkanlığı görevini 4 yıl sürdüren ve istifa edip milletvekili aday adayı olan Emre Albayrak sıralamada 1'inci sırada yer alırken, 2'nci sırada emekli polis memuru Handan Ersin, 3'üncü sırada avukat Zühre Genişel, 4'üncü sırada ünüversite öğrencisi İrayda Begüm Bay, 5'inci sırada işletmeci Berrin Arslan, 6'ncı sırada emekli esnaf Afet Gök Heuschele ve 7'nci sırada ise çiftçi İrfan Ülkü yer aldı.
Vatan Partisi Aydın İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) aldığı karar ile Aydın milletvekili aday listesi belirlenmiştir. Açıklanan listede 6 kadın, 2 erkek yer almaktadır. Listenin en genç adayı 19 yaşındadır. Vatan Partisi'nin listesi sayıca en fazla kadına yer verilen liste olma özelliğini taşımaktadır" denildi.

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