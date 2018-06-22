Vatan Partisi'nin İzmir mitingi

İZMİR (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, "Üretim ekonomisine geçeceğiz, yeniden ekeceğiz, biçeceğiz, tarımımızı destekleyeceğiz." dedi.

Perinçek, Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük bir kararın eşiğinde olduğunu söyledi. Bu kararın dünyayı da ilgilendirdiğini kaydeden Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi borca batırdığını, ülkenin güvenlik sorunlarını çözemediğini, Millet İttifakı'nın bir koluna PKK ve HDP'yi diğer koluna FETÖ'yü taktığını iddia etti.

Bunlara Türkiye'nin teslim olmayacağını söyleyen Perinçek, şöyle konuştu:

"Üretim ekonomisine geçeceğiz, yeniden ekeceğiz, biçeceğiz, tarımımızı destekleyeceğiz. Pamuğu, fasulyeyi, nohutu kendi memleketimizde üreteceğiz. Çiftçimizin traktörüne mazotu 2 liradan dolduracağız. İran'dan ucuz mazot alacağız, İran hükümetiyle görüşüyoruz. Çiftçimizin traktörünü dolduracağız. Ucuz tarım ilacı, tohumluk vereceğiz, Tarımımızı ayağa kaldıracağız. Tarım hamlesi yapacağız."

Perinçek, Türkiye'yi Vatan Partisi'nin yönetebileceğini belirterek, "Türk milletinden devlet yönetme yetkisi istiyoruz. Biz yaparız, biz karar verdik mi yaparız." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı siyasetinin HDP'yi meclise sokmak olduğunu belirten Perinçek, CHP'nin de buna destek verdiğini öne sürdü.

