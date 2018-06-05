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"Vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık, bekliyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma: - "Birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Münbiç'i de terörden temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamalarını duyunca çantalarımızı hazırlamıştık. Dünden itibaren de vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık, bekliyoruz" - "Ben Münbiç doğumluyum. Şu anda benim evimde PKK'lı teröristler var. Nereden geldiğini bilmediğim yüzü maskeli terör örgütü, benim evimde oturuyor. Ben bir an önce evimin, vatanımın terörden temizlenmesini istiyorum"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Münbiçliler olarak artık evlerine ve vatanlarına döneceklerini belirterek, "Birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Münbiç'i de terörden temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamalarını duyunca çantalarımızı hazırlamıştık. Dünden itibaren de vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık, bekliyoruz." dedi.

Münbiç doğumlu Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yaşanan gelişmelerin Münbiçliler ve Suriyeli Türkmenler için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamaların kendileri açısından "vatana dönüş haberi" diye karşılık bulduğunu belirten Cuma, gelişmelerin aslında büyük çabaların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Cuma, Türkiye'nin siyasi, diplomatik çalışmalarının sonucu olarak bugün Münbiç'teki gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tabii aynı zamanda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının da sonucunu görüyoruz bugün. Biz artık Münbiçliler olarak evimize ve vatanımıza döneceğiz. Birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Münbiç'i de terörden temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamalarını duyunca çantalarımızı hazırlamıştık. Dünden itibaren de vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık bekliyoruz. Biz döneceğiz, Türk askeri ayağını Münbiç'e bastığı andan itibaren biz de yanlarında olacağız."

- "Benim evimde PKK'lı teröristler var"

Münbiç'te ABD ve Türk askerlerinin olacağının bilgisine ulaştıklarını ve bölgedeki en güvendikleri unsurun da Türk askeri olduğunu aktaran Cuma, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Suriyeliler olarak tek bir tarafa güveniyoruz o da Türkiye. Türkiye olduğu sürece her şey insani boyutta olacaktır. Allah'ın izniyle yakın zamanda Münbiç'e evimize dönüyoruz. Ben Münbiç doğumluyum. Şu anda benim evimde PKK'lı teröristler var. Nereden geldiğini bilmediğim yüzü maskeli terör örgütü, benim evimde oturuyor. Ben bir an önce evimin vatanımın terörden temizlenmesini istiyorum."

Münbiç'in temizlenmesini sevinçle karşıladıklarını ancak bunun devamının da getirilmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Cuma, Suriye Türkmen Meclisi olarak önümüzdeki günlerde Süleyman Şah Türbesi'ni de koruyacak şekilde temizliğin yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Türkiye sınırındaki terör unsurlarının olduğu her noktanın temizlenmesine katkı sağlamak istediklerini dile getiren Muhammed Vecih Cuma, bölgenin terörden temizleneceği günün hayalini kurduklarını kaydetti.

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Muhammed Vecih Cuma münbiç Suriye Suriye'deki iç savaş Suriyeli Türkiye

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