GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Münbiçliler olarak artık evlerine ve vatanlarına döneceklerini belirterek, "Birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Münbiç'i de terörden temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamalarını duyunca çantalarımızı hazırlamıştık. Dünden itibaren de vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık, bekliyoruz." dedi.

Münbiç doğumlu Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yaşanan gelişmelerin Münbiçliler ve Suriyeli Türkmenler için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamaların kendileri açısından "vatana dönüş haberi" diye karşılık bulduğunu belirten Cuma, gelişmelerin aslında büyük çabaların bir sonucu olduğunu vurguladı.

Cuma, Türkiye'nin siyasi, diplomatik çalışmalarının sonucu olarak bugün Münbiç'teki gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tabii aynı zamanda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının da sonucunu görüyoruz bugün. Biz artık Münbiçliler olarak evimize ve vatanımıza döneceğiz. Birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Münbiç'i de terörden temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamalarını duyunca çantalarımızı hazırlamıştık. Dünden itibaren de vatana dönüş çantalarımızı kapıya çıkardık bekliyoruz. Biz döneceğiz, Türk askeri ayağını Münbiç'e bastığı andan itibaren biz de yanlarında olacağız."