ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "24 Haziran'da vatandaş sandığa bilinçli gitti. Vatandaş bize iş yapalım diye görev verdi. Şimdi önümüzde 5 yıl gibi büyük bir zaman var." dedi.

Turan, Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında Biga ilçesine gitti. Burada Avcılar Kulübünü ziyaret eden Turan, imkan buldukça Çanakkale'ye geldiklerini ve burada olmayı bir görev bildiklerini söyledi. Çanakkale'nin son seçimde diğer partilere fark attığını ve kente en çok AK Parti'nin yakıştığını ifade eden Bülent Turan, şöyle konuştu:

"15 yıldan beri köy köy, ilçe ilçe giderek temasta bulunmaya ve buralarda konuşmaya çalışıyoruz. Köylerin dertlerinden sorunlarına kadar her şeyi biliyoruz ve çözmeye gayret ediyoruz. Yollardan hastanelere kadar, okullara kadar her alanda iş yapmaya çalışıyoruz. Seçimler bitti. 24 Haziran'da vatandaş sandığa bilinçli gitti. Vatandaş bize iş yapalım diye görev verdi. Şimdi önümüzde 5 yıl gibi büyük bir zaman var. Bu 5 yıl için halkımız bize oy verdi, görev verdi. Hiçbir partiye nasip olmayacak bir şekilde ilk turda seçim bitirerek, tek başına iktidar imkanı vererek, Mecliste de büyük çoğunluğu vererek 'Yola devam.' dedi."