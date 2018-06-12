"Vatandaş evlerini yenilesin herkes rahatlasın diyeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şimdi Yapı Kayıt Belgesi'nden para topluyoruz ya, bu topladığımız paraları kentsel dönüşüm yapacak belediyelere sıfır faizli para olarak vereceğiz, orada vatandaşın evlerini yenilesinler, herkes rahatlasın diyeceğiz." dedi. Özhaseki, Belediye Evleri Mahallesi'nde seçim otobüsünden yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümle ilgili halkı bilgilendirdi. Türkiye'de geçmişte depremler nedeniyle büyük acılar çekilip, can ve mal kaybı yaşandığını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti: "Zamanında idarecilerimiz bazı konuları öngörememişler, göçler olduğunda insanların önünü açacak planlamaları ne yazık ki yapamamışlar. İnsanlar başını sokacak bir yer aramışlar, buldukları ilk yere evlerini yapmışlar ve oturmuşlar. Deprem herhangi bir şekilde gözetilmeden binalarımızı yapmışız. Deprem geldiğinde ne yazık ki hepimizin içi yanıyor, çocuklarımızı, eşlerimizi, en sevdiklerimizi kaybediyoruz." Kentsel dönüşümle ilgili birçok teşvikler getirdiklerini vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Özellikle, Yapı Kayıt Belgesi diye bir belge çıkardık. Bu binalarımızın kaçaklığına son verdirecek bir konu. Bundan sonra kimse gelip 'sizin evinizi yıkarız' diyemeyecek. Kentsel dönüşüm içerisinde burada toplanan paraları baştan sona tüm dönüşüm yapacak yerler için özellikle belediyelere sıfır faizli para olarak kullanacağız. Şimdi Yapı Kayıt Belgesi'nden para topluyoruz ya, bu topladığımız paraları kentsel dönüşüm yapacak belediyelere sıfır faizli para olarak vereceğiz, orada vatandaşın evlerini yenilesinler herkes rahatlasın diyeceğiz." Özhaseki, kentsel dönüşüm sürecinde kamuya düşenin, vatandaşı razı etmek, gönlünü ve duasını almak olduğunu anlatarak, mahalledeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vatandaşları direkt müteahhitlerle karşı karşıya bırakmayacaklarının altını çizen Özhaseki, burada önce belediyenin, olmazsa kendilerinin devreye girip herkesin rızasını alarak işe başlayacaklarını kaydetti. Özhaseki, Kayseri'de 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını ve birçok hizmeti gerçekleştirdiğini anımsatarak, yapamayacağı şeyleri söylemediğini belirtti.

- Terörle mücadele çalışmaları Özhaseki, bir yandan ülkenin gelişmesi için çaba gösterirken diğer yandan da terörle mücadele ettiklerini anlatarak, teröristlerin üzerine kararlılıkla gidildiğini vurguladı. Terörden zarar gören vatandaşlara el uzattıklarını kaydeden Özhaseki, şöyle devam etti: "Evi yıkılmış, yakılmış ne kadar gariban vatandaş varsa hepsinin evini yaptık. Çünkü oradaki vatandaşın bir günahı yok. Oradaki Kürt kardeşimin bir günahı yok. O insanlar masum. Alt yapılarını, parklarını, yollarını yapıyoruz, devlet olmanın gereği bu. Devletin bir kudret eli vardır ahlaksıza, hırsıza, arsıza, katile vurur. Bir de şefkat eli vardır o da gider yaraları sarar, merhamet elidir bu. Oradaki bu azgınlıklar artık yurt dışında kaldı. Ülkemiz güvenli." Bir de FETÖ belasının bulunduğunu belirten Özhaseki, "Bu katiller ordusunun gerçek yüzünü 15 Temmuz'da gördük. Sivil insanların üzerine bombalar attılar. Milletin Meclisini bombaladılar. O dinlemelerden, savcılık ifadelerinden anlıyoruz ki bunlar gerçekten Müslüman falan değilmiş. Bunların hiçbir tarafı Müslüman'a benzemiyor." ifadesini kullandı.