"Fevkalade iyi. Şu ana kadar gezdiğim her yerde büyük bir teveccüh var. Sanayiye, çiftçilerin yanına gidiyoruz. Afyonkarahisar'daki bütün ilçeleri, beldelerin çoğunu ve köyleri gezdik. Şimdi de Uzun Çarşı'daki ve diğer esnafları geziyoruz. Vatandaş özellikle istikrardan yana tavır koyuyor. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunu gördü. Batı'nın Türkiye üzerinde oyun oynamak istediğini fark etti. Vatandaş, 'Bu oyunu bozacağız. Gümbür gümbür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vereceğiz' diyor. Tabii bunu bizden önce onlar söylüyor. 'Merak etmeyin, gezmenize gerek yok, tamam' diyor. Allah'a şükür biz de Allah'ın izniyle yola devam diyoruz. Seçimlerde gümbür gümbür AK Parti ve birinci turda Cumhurbaşkanımız seçilecek. Bunda kimsenin tereddüdü yok. İnsanların kanaatini görüyoruz."

Bir gazetecinin seçimlerden nasıl bir sonuç beklediğini sorması üzerine Eroğlu, şunları söyledi:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Vatandaş özellikle istikrardan yana tavır koyuyor. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunu gördü. Batı'nın Türkiye üzerinde oyun oynamak istediğini fark etti. Vatandaş, 'Bu oyunu bozacağız. Gümbür gümbür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vereceğiz' diyor." dedi.

Eroğlu, başka bir gazetecinin "Genellikle hava tahminleri yapıyorsunuz, sandık tahmininiz nasıl?" sorusunu da "Sandık tahmini yapmıyorum. Sadece tahmin şu; Allah'ın izniyle sayın Cumhurbaşkanımız birinci turda seçilecek. AK Parti de gümbür gümbür iktidar olacak, tahmin bu. Kafamda oran var ama şimdi vermeyeyim." diye cevapladı.

Eski Başbakanlık Başdanışmanı Etyen Mahçupyan'ın AK Parti’ye oy vermeyeceğini açıkladığının hatırlatılması üzerine Bakan Eroğlu, "Bizim millet arkamızda. Bir iki kişinin sözüne biz itibar etmeyiz kardeşim. Bizim arkamızda millet var. Dolayısıyla biz millete bakarız." diye konuştu.

