HABER

"Vatandaş özellikle istikrardan yana tavır koyuyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 18:28 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Vatandaş özellikle istikrardan yana tavır koyuyor. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunu gördü. Batı'nın Türkiye üzerinde oyun oynamak istediğini fark etti. Vatandaş, 'Bu oyunu bozacağız. Gümbür gümbür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vereceğiz' diyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Vatandaş özellikle istikrardan yana tavır koyuyor. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunu gördü. Batı'nın Türkiye üzerinde oyun oynamak istediğini fark etti. Vatandaş, 'Bu oyunu bozacağız. Gümbür gümbür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vereceğiz' diyor." dedi.

Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar'da Uzun Çarşı esnafını ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin seçimlerden nasıl bir sonuç beklediğini sorması üzerine Eroğlu, şunları söyledi:

"Fevkalade iyi. Şu ana kadar gezdiğim her yerde büyük bir teveccüh var. Sanayiye, çiftçilerin yanına gidiyoruz. Afyonkarahisar'daki bütün ilçeleri, beldelerin çoğunu ve köyleri gezdik. Şimdi de Uzun Çarşı'daki ve diğer esnafları geziyoruz. Vatandaş özellikle istikrardan yana tavır koyuyor. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunu gördü. Batı'nın Türkiye üzerinde oyun oynamak istediğini fark etti. Vatandaş, 'Bu oyunu bozacağız. Gümbür gümbür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vereceğiz' diyor. Tabii bunu bizden önce onlar söylüyor. 'Merak etmeyin, gezmenize gerek yok, tamam' diyor. Allah'a şükür biz de Allah'ın izniyle yola devam diyoruz. Seçimlerde gümbür gümbür AK Parti ve birinci turda Cumhurbaşkanımız seçilecek. Bunda kimsenin tereddüdü yok. İnsanların kanaatini görüyoruz."

Eroğlu, başka bir gazetecinin "Genellikle hava tahminleri yapıyorsunuz, sandık tahmininiz nasıl?" sorusunu da "Sandık tahmini yapmıyorum. Sadece tahmin şu; Allah'ın izniyle sayın Cumhurbaşkanımız birinci turda seçilecek. AK Parti de gümbür gümbür iktidar olacak, tahmin bu. Kafamda oran var ama şimdi vermeyeyim." diye cevapladı.

Eski Başbakanlık Başdanışmanı Etyen Mahçupyan'ın AK Parti’ye oy vermeyeceğini açıkladığının hatırlatılması üzerine Bakan Eroğlu, "Bizim millet arkamızda. Bir iki kişinin sözüne biz itibar etmeyiz kardeşim. Bizim arkamızda millet var. Dolayısıyla biz millete bakarız." diye konuştu.

PARTNERFotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?
Takım elbise ile denize girerek, vatandaşlardan oy istedi (2)- YenidenTakım elbise ile denize girerek, vatandaşlardan oy istedi (2)- Yeniden
Develeriyle dolaşıp, Erdoğan'a destek istiyorDeveleriyle dolaşıp, Erdoğan'a destek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.