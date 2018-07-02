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"Vatandaşımızın istikrarını daha da güçlü hale getireceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Yeni süreçte özgürlükleri daha da artıracağız, hakları daha da genişletip demokrasiyi ve ekonomiyi güçlendirerek hem Türkiye'nin hem de vatandaşımızın istikrarını daha da güçlü hale getireceğiz" - "Artık bürokrasi hantallığını yeni sistemle sona erdireceğiz"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni süreçte özgürlükleri daha da artıracağız, hakları daha da genişletip demokrasiyi ve ekonomiyi güçlendirerek hem Türkiye'nin hem de vatandaşımızın istikrarını daha da güçlü hale getireceğiz." dedi.

Gül, Gaziantep temasları kapsamında partisinin Nizip İlçe Başkanlığında düzenlenen teşekkür ziyaretinde, 24 Haziran’da bir tarafta Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer tarafta ülkede istikrarı bozmak isteyenlerin yarıştığını söyledi.

Her zaman olduğu gibi milletin sandıkta Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayarak dimdik yanında durduğunu belirten Gül, AK Parti'nin hiçbir şekilde karanlık lobisi olmadığını, içeride ve dışarıda karanlık hiçbir güç odağına sırtını yaslamadığını ifade etti.

"AK Parti sırtını yalnızca bu aziz millete dayamıştır, bizim bu milletin duasından ve desteğinden başka hiçbir gücümüz yoktur." diyen Bakan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"24 Haziran'da sandıklar açıldığında ve çıkan sonuçlarda Cumhurbaşkanımızın kazandığını gösterdiği anda sadece AK Partililer değil bütün partililer 'Allah’a şükür Erdoğan kazandı' dedi çünkü bu millet bu güzel ülkenin nereden nereye ulaştığını gördü. 24 Haziran'da Türkiye rahatladı, 24 Haziran’ın kazananı millet olmuştur kaybeden Türkiye düşmanları, bayrak düşmanları, ezan ve Kur’an düşmanları olmuştur. Artık seçim geride kalmıştır şimdi geriye değil ileriye bakma zamanı. Şimdi Türkiye’yi nasıl olur da ekonomide daha güçlü hale getiririz, nasıl olur da cebimizdeki parayı artırırız, işsizliği nasıl azaltırız şimdi bunun zamanı ve bunları yapmak için kollarımızı sıvadık. Bunun yanında terör hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımızı rahatsız etmesin, vatandaşımıza bulaşmasın diye köklerini kazıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek artıracağız çünkü AK Parti birlik ve beraberliğin partisidir. Yeni süreçte özgürlükleri daha da artıracağız, hakları daha da genişletip demokrasiyi ve ekonomiyi güçlendirerek hem Türkiye’nin hem de vatandaşımızın istikrarını daha da güçlü hale getireceğiz. Artık bürokrasi hantallığını yeni sistemle sona erdireceğiz."

Gül'ün ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ile bazı milletvekilleri ve partililer de yer aldı.

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24 haziran seçimleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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