Vatandaşların öneri, eleştiri ve talepleri AK Parti’ye yol haritası olacak

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehrim 2023" otobüsüne vatandaşlar tarafından iletilen öneri ve taleplerin rapor haline getirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılacağını ve önerilerin yol haritası olma konusunda büyük önem taşıdığını açıkladı.
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’nın "Şehrim 2023" projesi kapsamında 8 Nisan 2018 tarihinde Adana’ya ulaşan otobüste, Adanalı vatandaşların öneri ve taleplerini toplandı.
Projenin ikinci etabında, önerilerin değerlendirilip rapora dönüştürüleceği ’Şehir Buluşması’ bugün kentteki bir otelde gerçekleştirildi.
. Toplantıda konuşan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan “Projemiz adından da anlaşılacağı gibi ’benim şehrim’ diyenlerin, şehri için fikir üretenlerin, düşünenlerin ve talepleri olanların seslerini duyurdukları, onların seslerine kulak vermek için burada olduğumuz bir proje” dedi.
Karaaslan, toplantıda çıkacak tüm fikir, öneri, talep ve eleştirilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılacak olan rapor ile yol haritası olma konusunda büyük önem teşkil ettiğini söyledi.
AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ise “Genel Başkanlığımız tarafından gönderilen Şehrim 2023 Otobüsü’yle vatandaşlarımızın sorunlarını dinlendik. Bu toplantıda Adana nasıl daha güzel ve daha yaşanabilir bir şehir olur, bunu konuşacağız” şeklinde konuştu.
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