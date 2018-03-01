“Vatanım Sensin” dizisinde Çerkes Ethem’in “vatan haini” gibi gösterildiğini iddia eden Çoğulcu Demokrasi Partisi, Kanal D Televizyonunu diziyi yayından kaldırmaya ve özür dilemeye çağırdı.

‘Vatanım Sensin’ dizisine tepkiler sürüyor. Dizide yer alan “Dağıstanlı” karakterinin ‘Çerkes Ethem’ olarak gösterildiğini ve bu karakterin “vatan haini” olarak lanse edildiğini savunan Çoğulcu Demokrasi Partisi, sert bir açıklama yaptı. 2014 yılında kurulan ve kurucularının çoğu Çerkesler olan partiden Genel Başkan Faruk Arslandok imzasıyla yapılan açıklamada, dizi kahramanlarına seçilen lakap ve aksesuarlar yoluyla belli tarihi şahsiyetlerin ima edildiği, sonrasında yaşanmış olaylar tahrif edilerek bu şahsiyetler üzerine ‘hain’ sıfatı yapıştırıldığını ve toplumun belli kesimlerinin alttan alta provoke edildiği ileri sürüldü.

“En basit tabirle vicdansızlık, nankörlük ve büyük bir sorumsuzluktur”

Yapımcıların, dizinin başlangıcına koydukları ‘Olaylar ve karakterler hayal ürünüdür’ açıklaması ile gelecek eleştirilere kendilerince önlem almaya çalıştığı belirtilen açıklamada, “Bu şekilde hem seyircinin geneli, hem de bundan özellikle rencide olacak toplum kesimlerinin aklı ile de adeta alay edilmektedir. Bu yapılana, sütre gerisine saklanarak toplumsal barış ve huzuru topa tutmak denir. Belli ki dizinin yapımcı ve senaristleri, içlerinde yaşattıkları ve önüne geçemedikleri saplantılı duygularını dizi marifetiyle dışa vurarak kendilerince bir tatmin yolu seçmiştir. Bu ise ancak ‘kin’ ve ‘nefret’ kavramları ile izah edilebilecek bir şeydir. Milli Mücadele’nin öncesinde ve Milli Mücadele sırasında ülkesine çok büyük hizmetler vermiş, Milli Mücadele’nin adeta fedailiğini yapmış bir tarihi şahsiyeti (Ethem Bey) bu kadar basit bir senaryo içinde harcamak ve vatan haini ilan etmek en basit tabirle vicdansızlık, nankörlük ve büyük bir sorumsuzluktur. Biz bu dizinin yapımcı ve senaristlerini, hain ilan etmeye kalkıştıkları tarihi şahsiyetle, kendi atalarının Milli Mücadele döneminde aldıkları risk ve gösterdikleri yararlılıkları karşılaştırıp samimi bir vicdan muhasebesi yapmaya davet ediyoruz. Toplumdaki farklı kesimleri rencide edecek, tarihi tahrif ederek halkın arasına kin ve düşmanlık tohumları ekecek bu tür ucuz ve köhne yaklaşımları şiddetle kınıyoruz. Kanal D Televizyonunu bu diziyi yayından kaldırmaya; dizinin yapımcı ve senaristlerini de topluma dayattıkları bu çarpıtma ve yalanlardan dolayı derhal özür dilemeye davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.