HABER

‘Vatanım Sensin’ dizisine tepkiler sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

“Vatanım Sensin” dizisinde Çerkes Ethem’in “vatan haini” gibi gösterildiğini iddia eden Çoğulcu Demokrasi Partisi, Kanal D Televizyonunu diziyi yayından kaldırmaya ve özür dilemeye çağırdı.‘Vatanım Sensin’ dizisine tepkiler sürüyor.

“Vatanım Sensin” dizisinde Çerkes Ethem’in “vatan haini” gibi gösterildiğini iddia eden Çoğulcu Demokrasi Partisi, Kanal D Televizyonunu diziyi yayından kaldırmaya ve özür dilemeye çağırdı.
‘Vatanım Sensin’ dizisine tepkiler sürüyor. Dizide yer alan “Dağıstanlı” karakterinin ‘Çerkes Ethem’ olarak gösterildiğini ve bu karakterin “vatan haini” olarak lanse edildiğini savunan Çoğulcu Demokrasi Partisi, sert bir açıklama yaptı. 2014 yılında kurulan ve kurucularının çoğu Çerkesler olan partiden Genel Başkan Faruk Arslandok imzasıyla yapılan açıklamada, dizi kahramanlarına seçilen lakap ve aksesuarlar yoluyla belli tarihi şahsiyetlerin ima edildiği, sonrasında yaşanmış olaylar tahrif edilerek bu şahsiyetler üzerine ‘hain’ sıfatı yapıştırıldığını ve toplumun belli kesimlerinin alttan alta provoke edildiği ileri sürüldü.

“En basit tabirle vicdansızlık, nankörlük ve büyük bir sorumsuzluktur”
Yapımcıların, dizinin başlangıcına koydukları ‘Olaylar ve karakterler hayal ürünüdür’ açıklaması ile gelecek eleştirilere kendilerince önlem almaya çalıştığı belirtilen açıklamada, “Bu şekilde hem seyircinin geneli, hem de bundan özellikle rencide olacak toplum kesimlerinin aklı ile de adeta alay edilmektedir. Bu yapılana, sütre gerisine saklanarak toplumsal barış ve huzuru topa tutmak denir. Belli ki dizinin yapımcı ve senaristleri, içlerinde yaşattıkları ve önüne geçemedikleri saplantılı duygularını dizi marifetiyle dışa vurarak kendilerince bir tatmin yolu seçmiştir. Bu ise ancak ‘kin’ ve ‘nefret’ kavramları ile izah edilebilecek bir şeydir. Milli Mücadele’nin öncesinde ve Milli Mücadele sırasında ülkesine çok büyük hizmetler vermiş, Milli Mücadele’nin adeta fedailiğini yapmış bir tarihi şahsiyeti (Ethem Bey) bu kadar basit bir senaryo içinde harcamak ve vatan haini ilan etmek en basit tabirle vicdansızlık, nankörlük ve büyük bir sorumsuzluktur. Biz bu dizinin yapımcı ve senaristlerini, hain ilan etmeye kalkıştıkları tarihi şahsiyetle, kendi atalarının Milli Mücadele döneminde aldıkları risk ve gösterdikleri yararlılıkları karşılaştırıp samimi bir vicdan muhasebesi yapmaya davet ediyoruz. Toplumdaki farklı kesimleri rencide edecek, tarihi tahrif ederek halkın arasına kin ve düşmanlık tohumları ekecek bu tür ucuz ve köhne yaklaşımları şiddetle kınıyoruz. Kanal D Televizyonunu bu diziyi yayından kaldırmaya; dizinin yapımcı ve senaristlerini de topluma dayattıkları bu çarpıtma ve yalanlardan dolayı derhal özür dilemeye davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da seçim ittifakı istifası!

Ankara'da seçim ittifakı istifası!

Afrin'de son dakika gelişmesi! Çatışma çıktı: Şehit ve yaralılar var

Afrin'de son dakika gelişmesi! Çatışma çıktı: Şehit ve yaralılar var

Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!

Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!

Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!

Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti’de ilçe kongreleri hafta sonu tamamlanacak

AK Parti’de ilçe kongreleri hafta sonu tamamlanacak

Prof. Dr. Nadir Devlet: Putin 'çok güçlüyüm' mesajı verdi

Prof. Dr. Nadir Devlet: Putin 'çok güçlüyüm' mesajı verdi

Bosna Hersek, Bağımsızlık Günü’nü Kutluyor

Bosna Hersek, Bağımsızlık Günü’nü Kutluyor

Prof. Dr. Nadir Devlet: Putin 'çok güçlüyüm' mesajı verdi

Prof. Dr. Nadir Devlet: Putin 'çok güçlüyüm' mesajı verdi

Bodrum AK Parti ve MHP yönetiminin istişare toplantısı

Bodrum AK Parti ve MHP yönetiminin istişare toplantısı

Putin: "Rusya, ABD ve AB’nin birlikte bir gelecek inşa etmeleri gerekiyor"

Putin: "Rusya, ABD ve AB’nin birlikte bir gelecek inşa etmeleri gerekiyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.