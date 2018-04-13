AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, bir taraftan ekonomimizi büyütmeye devam ediyoruz. Biz ekonomimize sekte vurmak isteyenlere, vatanımızı bölmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz." dedi. Çalık, AK Parti Malatya Gençlik Kolları Teşkilatı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, partileri kurulduğundan bu yana gençliğe emek veren teşkilat başkanlarına teşekkür etti. Gençlik kollarının yaptığı çalışmaların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Çalık, sadece bayrak asan, caddeleri süsleyen ve slogan atan bir nesil istemediklerini söyledi. Yola çıktıklarında "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dediklerini ve bunu başardıklarını ifade eden Çalık, "Bugün gençlik kollarında yetişmiş birçok yönetici arkadaşımız, şu an AK Parti Genel Merkezinde yönetimde görev yapıyor. Şu anda birçok ilimizin il başkanı, gençlik kollarından gelmiş vaziyette. Yani 'sadece bayrak asıp, slogan atıp, arka cephede siz bulunun.' diyen bir liderimiz yok." diye konuştu.

Çalık, AK Parti'nin hem bir okul hem de ilkelerin ve ilklerin partisi olduğunu, birçok ilki de gençlerle başardıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe çok değer verdiğini söyleyen Çalık, şöyle devam etti: "Kurucu Genel Başkanımız her gencin anayasal hakkı olan eğitimi alabilmesi için her ilde anaokuludan üniversiteye kadar birçok okulu hayata geçirdi. En önemlisi de üniversitelerde genç kızlarımızın okuma oranı geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak vaziyette. Üniversitelerdeki genç kızlarımızın oranı genç erkeklerimizden daha fazla. Kızlar erkeklere oranla daha çok gidiyor üniversiteye. Helal olsun kızlarımıza. Kızlarımızı yeterli derecede eğitirsek, anaokulu, ilkokul, lise ve üniversite eğitimlerini verirsek ve vatan, millet konularını aşılarsak, o kızlarımız, evlatlarımız anne olduklarında çocuklarını da o ruhla yetiştirecekler." Çalık, 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, bütün gençlerin kapı kapı gezmesi ve vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurması gerektiğini ifade etti.