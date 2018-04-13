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"Vatanımızı bölmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: - "Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, bir taraftan ekonomimizi büyütmeye devam ediyoruz. Biz ekonomimize sekte vurmak isteyenlere, vatanımızı bölmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" - "Unutmayacağız geçmişte yaşananları, ders alacağız ve önümüze bakacağız. Dirilişten yükselişe geçtiğimiz bu yolda, sizlerle birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu Türkiye, AK gençlikle şahlanacak inşallah"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, bir taraftan ekonomimizi büyütmeye devam ediyoruz. Biz ekonomimize sekte vurmak isteyenlere, vatanımızı bölmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Çalık, AK Parti Malatya Gençlik Kolları Teşkilatı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, partileri kurulduğundan bu yana gençliğe emek veren teşkilat başkanlarına teşekkür etti.

Gençlik kollarının yaptığı çalışmaların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Çalık, sadece bayrak asan, caddeleri süsleyen ve slogan atan bir nesil istemediklerini söyledi.

Yola çıktıklarında "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dediklerini ve bunu başardıklarını ifade eden Çalık, "Bugün gençlik kollarında yetişmiş birçok yönetici arkadaşımız, şu an AK Parti Genel Merkezinde yönetimde görev yapıyor. Şu anda birçok ilimizin il başkanı, gençlik kollarından gelmiş vaziyette. Yani 'sadece bayrak asıp, slogan atıp, arka cephede siz bulunun.' diyen bir liderimiz yok." diye konuştu.

Çalık, AK Parti'nin hem bir okul hem de ilkelerin ve ilklerin partisi olduğunu, birçok ilki de gençlerle başardıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe çok değer verdiğini söyleyen Çalık, şöyle devam etti:

"Kurucu Genel Başkanımız her gencin anayasal hakkı olan eğitimi alabilmesi için her ilde anaokuludan üniversiteye kadar birçok okulu hayata geçirdi. En önemlisi de üniversitelerde genç kızlarımızın okuma oranı geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak vaziyette. Üniversitelerdeki genç kızlarımızın oranı genç erkeklerimizden daha fazla. Kızlar erkeklere oranla daha çok gidiyor üniversiteye. Helal olsun kızlarımıza. Kızlarımızı yeterli derecede eğitirsek, anaokulu, ilkokul, lise ve üniversite eğitimlerini verirsek ve vatan, millet konularını aşılarsak, o kızlarımız, evlatlarımız anne olduklarında çocuklarını da o ruhla yetiştirecekler."

Çalık, 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, bütün gençlerin kapı kapı gezmesi ve vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurması gerektiğini ifade etti.

- "Türkiye AK gençlikle şahlanacak"

Gençlere yönelik bir insan hakları ihlali olduğunu ve bunu düzelttiklerini söyleyen Çalık, "Biz yapmış olduğumuz değişiklikle önce seçilme yaşını 25'e, şimdi de 18'e düşürdük. Öncelikle seçiyor ama seçilemiyordu. Çok ciddi bir hak ihlali vardı. Gençlerimizin haklarının ihlalinin önüne Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla TBMM'den çıkardığımız anayasa değişikliğiyle geçtik.18 yaşından itibaren gençlerimiz hem geleceğini hem de geleceğin gençlerini konuşma imkanına kavuşmuş olacaklar." dedi.

Çalık, uluslararası güçlerin oklarını Türkiye'ye çevirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem içeride hem dışarıda terör örgütleriyle mücadelemize devam ediyoruz. PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C dahil olmak üzere hepsiyle mücadele ediyoruz. Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz, bir taraftan ekonomimizi büyütmeye devam ediyoruz. Biz ekonomimize sekte vurmak isteyenlere, vatanımızı bölmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Öncelikle gençlerimiz fırsat vermeyecek. Biliyoruz ki yükünüz ağır, işiniz çetin. Unutmayacağız geçmişte yaşananları, ders alacağız ve önümüze bakacağız. Dirilişten yükselişe geçtiğimiz bu yolda sizlerle birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu Türkiye, AK gençlikle şahlanacak inşallah."

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