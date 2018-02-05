Vatikan’daki sandalye krizi yalan çıktı

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesi sırasında yaşandığı iddia edilen sandalye krizi, görüşme sırasında orada olan gazeteciler tarafından yalanlandı.

Bazı sosyal medya hesaplarında bir fotoğraf yayınlanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa Francis ile görüşmesi sırasında Erdoğan’a Papa’nın oturduğundan daha düşük bir koltuk verildiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buna itiraz ederek koltuğu değiştirttiği iddia edilmişti. Papa ve Erdoğan’ın görüşmesinin ilk bölümüne tanıklık eden gazeteciler, olayın gerçek yüzünü ortaya koydu. Görüşmede hazır bulunan gazeteciler, fotoğrafta Vatikan görevlisi tarafından taşınmakta olan küçük sandalyenin iki liderin görüşmesi sırasında tercümanlık yapan Cumhurbaşkanı Basın Danışmanı Lütfullah Göktaş için getirildiğini aktardı.