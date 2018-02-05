Vatikan’daki sandalye krizi yalan çıktı

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesi sırasında yaşandığı iddia edilen sandalye krizi, görüşme sırasında orada olan gazeteciler tarafından yalanlandı.
Bazı sosyal medya hesaplarında bir fotoğraf yayınlanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa Francis ile görüşmesi sırasında Erdoğan’a Papa’nın oturduğundan daha düşük bir koltuk verildiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buna itiraz ederek koltuğu değiştirttiği iddia edilmişti. Papa ve Erdoğan’ın görüşmesinin ilk bölümüne tanıklık eden gazeteciler, olayın gerçek yüzünü ortaya koydu. Görüşmede hazır bulunan gazeteciler, fotoğrafta Vatikan görevlisi tarafından taşınmakta olan küçük sandalyenin iki liderin görüşmesi sırasında tercümanlık yapan Cumhurbaşkanı Basın Danışmanı Lütfullah Göktaş için getirildiğini aktardı.
MHP bir belediye başkanının istifasını istedi
TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi
Eşini öldürten kadından kan donduran ifadeler
Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!
Öldü diye mezarını kazdılar ama...
Çöpçatanlık sitesi sayesinde Avrupa'yı bedavaya gezdi!
İran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı girişimi!
Kimse ne olduğunu anlayamadı
2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne bekliyor? Abdulkadir Selvi yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde 3 büyük şehir belirleyici oldu!
Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum