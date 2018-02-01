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Ve Erdoğan harekete geçti

POLİTİKA HABERLERİ | 01.02.2018 15:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'a 4-5 Şubat'ta yapacağı resmi ziyarette Papa Franciscus ile görüşecek, Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla bir araya gelecek.

Ve Erdoğan harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'a 4-5 Şubat'ta yapacağı resmi ziyarette Papa Franciscus ile görüşecek, Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyaretinde Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin'i kabul edecek.

Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'yla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayi alanlarında ikili işbirliği konularının ele alınacağı söz konusu görüşmelerde Suriye, Irak ve Libya'daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği, Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Açıklamada, İtalya ziyaretine ilişkin, "İkili ilişkilerimizin mükemmel düzeyde sürdüğü, stratejik ortağımız ve müttefikimiz İtalya, ülkemizin önde gelen ekonomik ortaklarından da biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Roma ziyareti sırasında, önde gelen İtalyan firmalarının yöneticilerini de kabul etmesi öngörülmektedir." ifadeleri de kullanıldı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
gıtmışken bırde gunah cıkarsın..malum islamda surekli kandırıldı ...gercek dınınde kandırılmaz
Baş kardial fetöş de ordamıdır acaba
Ben de 1984 yılında vatikana gittim. Orada Hıristiyanların parmaklıklar önünde (kapalı yerde papazlar var görünmüyor) oturup günah çıkarttıklarına şahit oldum ama ben yapmadım. Bu davranış onların inancına göre doğruymuş. Herkesin inancı kendine. Her vatikana giden de günah çıkartırmıyor benim gibi. Günah kişiye özel işleyip işlemediğini kişi kendi bilir.
Kilis de üstümüze bombalar yağıyor şuna bak...Saray başkomutanı nolacak ..Allah ınızdan bulun.
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