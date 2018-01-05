Ve Selahattin Demirtaş bıraktı! Mektupla açıkladı

Demirtaş’ın dün HDP’nin 3. Olağan Kongresi’nde tekrar aday olmayacağına ilişkin mektubu Diyarbakır’da Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay tarafından kapalı grup toplantısı öncesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
8 yıl HDP’nin eş genel başkanlığını yapan Selahattin Demirtaş mektubunda, siyaseti koltuk rant için ya da aile menfaati için yapmadıklarını belirtti.
'DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ'
Mektubunda 11 Şubat’ta yapılacak HDP kongresinde aday olmayacağını açıklayan Demirtaş, “HDP önümüzdeki 2 yıla en hazırlıklı parti olarak girecektir. Ben de partimin başarısı için elimden geleni yapmaya, demokrasinin hizmetkarı olmaya devam edeceğim. Yeni siyasal düzeni daha güçlü karşılamak demokrasi kültürü kazandırmak ve yeni arkadaşlarla yeni heyecanla yola devam etmek için bu kongrede eş genel başkanlığa aday olmayacağımın bilinmesini istiyorum” dedi.
'HAZIRLIKLI OLMALI'
Demirtaş’ın aday olmama kararını; “yargılamasına ilişkin belirsiziğin devam etmesi” ve olası bir seçime partinin hazırlıklı girmesi gerekçeleriyle aldığı vurgulandı.
BİLGEN ADI ÖNE ÇIKTI
Ocak ayı süresince yurt genelinde yapılacak toplantılar ve konferanslarla parti tabanının Demirtaş’ın aday olmayacağına yönelik nabzı ölçülecek. Demirtaş’ın aday olmaması halinde HDP Eş Genel Başkanlığı için öne çıkan isimlere yönelik de değerlendirmeler yapılırken bu isimler arasında HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen adı öne çıkıyor. Bilgen, partide, “denge isim” olarak öne çıkıyor.
'KARAR HUKUKİ DEĞİL SİYASİ'
Milletvekilleri ile birlikte duruşmayı izleyen HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay adliye önünde yaptığı açıklamada “Verilen bu ceza tam bir siyasi soykırım kararıdır. Hukukun katledilmesi kararıdır. HDP’ye yönelik bir saldırıdır. Buradaki karar hukuki bir karar değil. Bu siyasi kararın sonuçlarını da bu ülkeyi yönetenler, iktidar misliyle sonuçlarına katlanacaktır” dedi.
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