Vefatının 100. yıldönümünde Sultan 2. Abdülhamid’in Türbesi ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilen Sultan 2. Abdülhamid Han’ın türbesinin restorasyondan sonra ziyarete açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Bizim için Selçuklu’nun, Osmanlı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin birbirinden farkı yoktur. Bunların hepsi bir milletin hayat damarlarının farklı kolları şeklinde bugüne kadar geliyor. Her biri bizimdir. Tarihimizin her safhası bizimdir. Hepsine sahip çıkarız” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edilen Sultan 2. Abdülhamid Han, Sultan 2. Mahmud ve Sultan Abdülaziz ile 19 hanedanın medfun olduğu Sultanahmet’teki türbenin restorasyondan sonra ziyarete açılış töreni gerçekleştirildi. Fatih’teki türbede gerçekleştirilen “Vefatının 100. yıldönümünde Sultan 2. Abdülhamid” programına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Haydar Ali Yıldız, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ve vatandaşlar katıldı.

“Tarihimizin her safhası bizimdir, hepsine sahip çıkarız”

Son yıllarda ise tarihi eserlerin peşinden gittiklerini ifade eden Kurtulmuş, atalarının ayak izlerinin olduğu her yere ulaşmaya gayret ettiklerini belirtti. Kurtulmuş, “Dünyanın dört bir yanında Osmanlı’nın ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Söz konusu coğrafyalardaki eserleri bugünün insanlarıyla buluşturduk. Afrika’dan Asya’nın içlerine kadar her yerde bu topraklara ait olan her şeye ulaşma gayretindeyiz. Bunların köklerle olan kopmanın giderilmesi ve yeniden ayağa kalkma mücadelesinin işaretidir. Sultan Abdülhamid, bugün yaşadığımız dünya şartlarından daha ağır şartlar içerisinde koskoca cihan devletini 33 sene yöneterek dünyada etkili bir ülke olarak varlığımızı sürdürme mücadelesi vermiştir. Tabiri caizse bugüne benzer beka ve istiklal mücadelesini veren Osmanlı tarihinin önemli şahsiyetlerinden birisidir. Ne yazık ki Osmanlı tarihinin unutturulmak istenen isimlerinden birisi de Sultan Abdülhamid Han olmuştur. Yıllarca tarih birtakım tarafgirlikler altında anlatılmaya ve öğretilmeye çalışılmış, Sultan Abdülhamid Han da onu ve Osmanlı Devleti’ni yıkmaya çalışanların öğrettiği tarih perspektifinden bakılarak Kızıl Sultan olarak gösterilmeye gayret edilmiştir. Halbuki biz bütün köklerimizle beraber büyük bir milletiz. Milletlerin tarihi hele bizim gibi büyük geçmişi olan ve inşallah kıyamete kadar büyük bir geleceği olan milletlerin tarihi öyle safhalara ayrılarak ve birbirinden kopartılarak ne anlatılabilir ne de anlaşılabilir. Bizim için Selçuklu’nun, Osmanlı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin birbirinden farkı yoktur. Bunların hepsi bir milletin hayat damarlarının farklı kolları şeklinde bugüne kadar geliyor. Her biri bizimdir. Tarihimizin her safhası bizimdir. Hepsine sahip çıkarız” şeklinde konuştu.