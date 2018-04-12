Vekillere 'oda' Yasağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Televizyonda izliyorum. Genel Kurul salonu bom boş, milletvekilleri ne yapıyor” uyarısının ardından grup yönetimi, milletvekillerini hafta da iki gün toplayarak, genel kurul çalışmaları, TBMM gündemi, talep ve sorunları değerlendirmeye başladı.
ANKA’nın edindiği bilgilere göre, bugün bir grup milletvekili ile yapılan istişare toplantısında milletvekillerinin genel kurulun çalıştığı saatlerde, halkla ilişkilerde bulunan odalarına gitmemeleri, ziyaretçilerini ise genel kurun olmadığı saatlerde kabul etmeleri istendi. Milletvekillerinden genel kurula katılımlarını aksatmamaları talep edildi.
Bazı milletvekilleri de söz alarak, birkaç milletvekilinin son günlerde yaptıkları açıklamaları anımsattı. Bazı milletvekillerinin televizyon ekranlarında yaptıkları açıklamaların sanki Cumhurbaşkanının, Başbakanın bilgisi dahiline yapılıyor gibi anlaşıldığı eleştirisi getirildi. Ekranlara çıkan milletvekilinin Külliye “ağzı” gibi konuştuğu görüntüsünün verildiği dile getirildi. Bu milletvekillerinin açıklamalarının ise zaman zaman partiyi zor duruma düşürdüğü dile getirildi. Parti yönetiminden bu milletvekillerinin ekranlardan çekilmesi istendi.
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