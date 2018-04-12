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Vekillere 'oda' Yasağı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 09:15 | Son Güncelleme

AK Parti’de milletvekilleri ile yapılan istişare toplantıları devam ediyor. Genel kurul çalışma saatlerinde milletvekillerinden odalarına gitmemeleri ve ziyaretçi kabul etmemeleri istendi.

Vekillere 'oda' Yasağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Televizyonda izliyorum. Genel Kurul salonu bom boş, milletvekilleri ne yapıyor” uyarısının ardından grup yönetimi, milletvekillerini hafta da iki gün toplayarak, genel kurul çalışmaları, TBMM gündemi, talep ve sorunları değerlendirmeye başladı.

ANKA’nın edindiği bilgilere göre, bugün bir grup milletvekili ile yapılan istişare toplantısında milletvekillerinin genel kurulun çalıştığı saatlerde, halkla ilişkilerde bulunan odalarına gitmemeleri, ziyaretçilerini ise genel kurun olmadığı saatlerde kabul etmeleri istendi. Milletvekillerinden genel kurula katılımlarını aksatmamaları talep edildi.

Bazı milletvekilleri de söz alarak, birkaç milletvekilinin son günlerde yaptıkları açıklamaları anımsattı. Bazı milletvekillerinin televizyon ekranlarında yaptıkları açıklamaların sanki Cumhurbaşkanının, Başbakanın bilgisi dahiline yapılıyor gibi anlaşıldığı eleştirisi getirildi. Ekranlara çıkan milletvekilinin Külliye “ağzı” gibi konuştuğu görüntüsünün verildiği dile getirildi. Bu milletvekillerinin açıklamalarının ise zaman zaman partiyi zor duruma düşürdüğü dile getirildi. Parti yönetiminden bu milletvekillerinin ekranlardan çekilmesi istendi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
istediğinizi yapın eğer yeterince oy hırsızlığı ve hile yapamazsanız girdiğiniz son seçim olacak
“Televizyonda izliyorum. Genel Kurul salonu bom boş, milletvekilleri ne yapıyor” güzel uyarı kendilerine gelin işinizi yapın! Gerçi milletvekilleri milletin vekileri oldukları için milletin arasına dalmış milletin dertlerini dinleyip dertlerine derman bulmaya kafa yoruyor olabilirler. Olmazmı?
tek ayak cezasıda varmı :) kimi kim yönetiyor insan önce makama ve ettiği yemine , eğitimini gözden geçirmeli , biri kuyuya taş atıyor 40 kişi kuyuya atlıyor.
ve işte beklenen uyarı geldi. şimdi başladı Yusuf yusuf. Ondan sonra demeyin bişey.
Ne deyistirir ki onlar genel kurulad olsun olmasin, Aga ne derse o olur:)
SIZ NASIL KONUŞABILIRSINIZ SADECE TELEVİZYONLARA KENDISI ÇIKIP KONUŞACAK TABII İZLEYEN OLURSA MILLET YEDI YIRMI DÖRT TV LERDE GÖRMEKTEN BIKTI ARTIK KANAL DEGIŞTIRIYOR
MILLETVEKILLERININ KONUŞMA HAKKI BILE YOK ))))))
Odalarında emir bekliyolar. Cıkıp mecliste napacaklar sanki. emir gelmeden dusunmeleri bile yasak adamların.
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