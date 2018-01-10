Veli Ağbaba: AFAD ipe un seriyor, taşeron işçileri kadroya almıyor 

ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, geçici barınma merkezlerinde çalışan 8 bin 700 taşeron işçinin kadroya alınmasının AFAD tarafından engellendiğini belirterek "3,5 Milyon Suriyeliyi ağırlayan devlet, onlara hizmet veren işçileri yok sayıyor" dedi.

696 Sayılı KHK İle taşerona kadro düzenlemesinin yarattığı sorunların artarak devam ettiğine dikkat çeken Ağbaba,öBinlerce taşeron işçi çalıştıkları kurum veya yapılan sözleşmeler nedeniyle kadro dışı bırakılırken, AFAD Geçici Barınma Merkezlerinde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmaları yine çalıştıkları kurum olan AFAD tarafından engelleniyor. Kadroya geçiş için başvurular 11 Ocakta sona erecek ama AFAD tarafından işçilerin başvuru dilekçeleri alınmıyor." dedi.

'SİZİ ÇALIŞTIRIRIM AMA SİZİ TANIMAM' DİYORLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, "3,5 Milyon Suriyeliye kol kanat geren devlet, o Suriyelileri koruyan, konakladıkları kampları temizleyen 8 bin 700 taşeron işçisine sırtını dönüyor.AFAD tarafından ipe un seriyor.Taşeron işçiler için kendilerinin değil kaymakamlıkların sözleşme imzaladığını iddia ediyor. İşveren olmadığı için de bu kişilere kadro düzenlemesi işlemini kendilerinin yapamayacağını söylüyorlar.Yani AFAD "Ben sizi barınma merkezlerinde çalıştırırım ama sizi tanımam. Kiminle sözleşme yaptıysanız sizin işvereniz o kurumdur.Gidip orada işinizi halledin.ödiyor.Kamu kurumlarında böyle bir anlayış olmaz,olmamalıdır." dedi.