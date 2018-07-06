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Veli Ağbaba'dan şok sözler: İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 16:20 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasında yer alan '13. Cumhurbaşkanı' ibaresinin çıkarılmasına ilişkin, "Bu karar İsmail Kahraman'ın müracaatı ile alındıysa bu işte bir hinlik var demektir. Çünkü İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönetti" dedi.

Veli Ağbaba'dan şok sözler: İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönetti

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Meclis'e gelerek kayıt yaptıran CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ağbaba, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasında yer alan '13.' ibaresinin çıkarılmasına ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine bu kararın TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın müracaatı ile alındığını söyledi.

Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

'UĞURLAR OLSUN'

"Bu karar İsmail Kahraman'ın müracaatı ile alındıysa bu işte bir hinlik var demektir. Çünkü İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönetti. Makam odasındaki düzenlemeler, yeni alınan araçlar, yapılan bir sürü harcamalar… İsmail ağa burasını kendi çiftliği gibi yönetti ve gidiyor. Uğurlar olsun diyoruz kendisine. YSK kabul etmiş ama bu suni bir tartışma. İsmail ağa yapmışsa bir hinlik vardır mutlaka."

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Anahtar Kelimeler:
Veli Ağbaba İsmail Kahraman

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
BÜTÜN ZAMANLARIN EN BERBAT MECLİS BAŞKANI. DİĞER ÜLKELERDE DAHİL .
13 uğursuzdur.
ne oldu zorunamı giti kemalde chp babsının çifliği gibi yönetiyor atatürkcü chp aldı pkk değneyi kurtarıcısı yaptı oldu chpkk ozoruna gitsin gidecekse yda boruna gitsin
VELİ YENİ ANLAMIŞ MECLİSİN AKEPE NİN VE İSMAİLİN ÇİFLİĞİ OLDUĞUNU..PEKİ VELİ BUNU ENGELLEMEK ÖNLEMEK İÇİN NE YAPTIN KOCAMAN BİR HİÇÇ..O ZAMAN SUÇLUSUN KABAHATİNLE OTUR UTANMADAN KONUŞMA ...
VELİ MEĞER HER ŞEYİ BİLİYORMUŞ AMA KORKUDAN HİÇ BİR BOK YİYEMEMİŞ SADECE KONUŞUYOR..PAPAĞANDA KONUŞUYOR VELİ
PEKİ VELİ BU DEDİKLERİNİN ÖNLEMEK İÇİN NE YAPTIN HANGİ ÇETİN MÜCADELELERİ VERDİN BEN SÖYLÜYEYİM HİÇ BİR ŞEY SADECE YİYİP İÇİP YAN GELİP YATTIN....
Darbe gecesi Yüce Meclisin Başkanı olarak dim dik durmuş vatan kahramanlarından birisidir. Birileri gibi kaçmamış görevinin başında şehit olma adına bombalara karşı direnmiştir.Allah razı olsun bu kişilerin sayısını artırsın.
SURATINDA MEYMENET YOK
Demekki iyi yönetmiş.Babasının çiftliğini kötü yönetecek değil ya.Şimdide bu Ağababa türedi zırt çıkıyor pırt çıkıyor.Sizden bi cacık olmaz.CHP içindeki çalkantıyı örtmeye çalışma çabaları.güya gündem yaratacak.%22 lik bayım.% den kadar konuş
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