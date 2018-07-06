Veli Ağbaba'dan şok sözler: İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönetti

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Meclis'e gelerek kayıt yaptıran CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ağbaba, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasında yer alan '13.' ibaresinin çıkarılmasına ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine bu kararın TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın müracaatı ile alındığını söyledi.
Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:
'UĞURLAR OLSUN'
"Bu karar İsmail Kahraman'ın müracaatı ile alındıysa bu işte bir hinlik var demektir. Çünkü İsmail Kahraman Meclis'i babasının çiftliği gibi yönetti. Makam odasındaki düzenlemeler, yeni alınan araçlar, yapılan bir sürü harcamalar… İsmail ağa burasını kendi çiftliği gibi yönetti ve gidiyor. Uğurlar olsun diyoruz kendisine. YSK kabul etmiş ama bu suni bir tartışma. İsmail ağa yapmışsa bir hinlik vardır mutlaka."
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