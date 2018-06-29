MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Güçlü Türkiye'yi inşa ederken hiçbir şekilde küskünlüğe, kırgınlığa, dargınlığa, gayrılığa mahal vermeden, aynı inanç ve azimle yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki bir restoranda AK Parti İl Başkanlığı mensuplarıyla bir araya gelen Elvan, 24 Haziran'a kadar yoğun tempoyla çalışan partililere teşekkür etti.
Elvan, cumhuriyetin en önemli seçimlerinden birinin geride bırakıldığını, milletin 16 Nisan'da verdiği kararın 24 Haziran'la hayata geçirildiğini söyledi.
Farklı düşüncelere saygı duyduklarını vurgulayan Elvan, "Bundan sonra artık işimize bakacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Elbette herkesin farklı siyasi tercihleri var. Gerek cumhurbaşkanı gerekse de milletvekili seçimlerinde kim hangi tercihte bulunursa bulunsun buna saygı duymakla birlikte bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin teveccühünü bir gün kazanabileceğimizi aklımızdan asla çıkarmamalıyız. Bu inançla çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.
Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm vatandaşların cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, "Güçlü Türkiye'yi inşa ederken hiçbir şekilde küskünlüğe, kırgınlığa, dargınlığa, gayrılığa mahal vermeden aynı inanç ve azimle yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Milletin basiretinin, şuurunun, hassasiyetinin kendileri için yegane dayanak noktası olduğunun altını çizen Elvan, her bir vatandaşın kıymetli olduğunu bilerek çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.
Elvan, 2023 hedefleri için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayarak, "Verdiğimizin her sözün arkasındayız. Hizmetler, yatırımlar, projeler devam edecek. İnşallah 5 yıllık süreç içerisinde daha çok çalışarak 2023 hedeflerine hep birlikte ulaşacağız. Güçlü Türkiye'yi yine hep birlikte çalışarak, kararlı, ısrarlı bir tutum içerisinde, ideallerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda o hedeflere ulaştıracağız." ifadesini kullandı.
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