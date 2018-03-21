Vergi Kanunları Kanun Tasarısı kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 96 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkı’nda Kanun Tasarısı kabul edildi.