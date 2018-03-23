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Verheugen: AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı var

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

AVRUPA Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu eski komiseri, Alman siyasetçi Günter Verheugen, AB üyelerinin çoğunluğunun Türkiye'yi istemediğini belirterek, "AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı var" dedi.

Verheugen: AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı var

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- AVRUPA Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu eski komiseri, Alman siyasetçi Günter Verheugen, AB üyelerinin çoğunluğunun Türkiye'yi istemediğini belirterek, "AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı var" dedi.
Günter Verheugen, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen 'Avrupa Birliği Bağlamında Türk Alman İlişkileri' konulu konferansa katıldı. Serik Belediyesi tarafından düzenlenen konferans sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Verheugen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeniden seçilmesinde Türkiye ve Almanya arasında mülteciler konusunda yapılan anlaşmanın önemli etkisi olduğunu, anlaşma yapılmamış olsaydı Merkel'in yeniden seçilmesinin mümkün olmadığını düşündüğünü söyledi.
DARBE GİRİŞİMİ
15 Temmuz darbe girişimine Avrupa'nın neden yeterince tepki vermediğine ilişkin soruya ise Günter Verheugen şöyle yanıt verdi:
"Almanya ve Avrupa'nın darbe girişiminden sonraki tepkisi, Türkiye'de hayal kırıklığı yarattı. Bu hisleri çok iyi anlıyorum. Benim kendi görüşüm, Avrupa'nın Türkiye'ye dayanışma mesajları iletmesiydi. Bunun esasında doğru bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama öyle bir mesaj göremedik. Türk halkının darbe girişimi sırasında gösterdiği tepkinin, Türkiye'de demokratik olgunluğun göstergesi olduğunu düşünüyorum."
TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ
Verheugen, Türkiye'nin AB üyeliğini hangi noktada gördüğüne ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:
"Şu an AB üyelerinin çoğunluğu Türkiye'yi AB'de istemiyor. Türkler de artık bu türlü perspektif olduğuna inanıyor. Ancak bu durumun zamanla değişebileceğini düşünüyorum. Esasında bu durum çok çabuk ve hızlı bir şekilde de değişebilir. Malumunuz dünyadaki siyasi gelişmeler. AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye konusunun hızlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekli. Türkiye'nin bir gün AB üyesi olacağına eminim. Çünkü hem AB'nin hem de Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri bu yönde. Birbirlerine ihtiyaçları olduğundan dolayı bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum."
Konferans sonrası Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık, Günter Verheugen'e günün anısına Serik bıçağı ve Yörük poşusu hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Verheugen: AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı varVerheugen: AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı varVerheugen: AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı varVerheugen: AB güçlü olmak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyacı var

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