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Vezirköprü’de Kurt mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 09:36 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde olağan genel kurulda AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı seçilen Mehmet Kurt mazbatasını alarak göreve başladı.Vezirköprü İlçe Seçim Kuruluna yönetim kurulu üyeleri ile giden Mehmet Kurt mazbatasını Vezirköprü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından aldı.

Vezirköprü’de Kurt mazbatasını aldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde olağan genel kurulda AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı seçilen Mehmet Kurt mazbatasını alarak göreve başladı.
Vezirköprü İlçe Seçim Kuruluna yönetim kurulu üyeleri ile giden Mehmet Kurt mazbatasını Vezirköprü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından aldı. Yönetim kurulu üyeleri ile beraber hareket ederek birlik ve beraberlik mesajı veren Kurt, ilçeye ve ülkeye hizmet için kolları sıvadıklarını, birlik-beraberlik içerisinde ilçeye hizmet etmeye çalışacaklarını belirtti. İlçenin önceliklerinin ve ilçe halkının beklentilerinin farkında olduklarını ifade eden Kurt, AK Parti misyonunda sorunların çözümü için seferber olacaklarını kaydetti.

Vezirköprü’de Kurt mazbatasını aldı

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