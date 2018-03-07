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’Vicdan Konvoyu’ TBMM’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 17:28 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, "Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında hala savaşlar devam ediyor ve çok büyük dramlar yaşanıyor.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, "Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında hala savaşlar devam ediyor ve çok büyük dramlar yaşanıyor. Ne yazık ki tüm olumsuz hadiseler kamuoyunun gözleri önünde oluyor. Modern dünyanın gelişmiş demokrasileri bu dramları sadece seyrediyor, hümanist Avrupa sessiz kalıyor" dedi.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Serdar, TBMM’de Vicdan Konvoyu katılımcılarını kabul etti. Serdar, 20. yüzyılda terörizm, savaşlar, hak ihlallerinin yaşanmayacağının öngörüldüğünü hatırlatarak, "Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında hala savaşlar devam ediyor ve çok büyük dramlar yaşanıyor. Ne yazık ki tüm olumsuz hadiseler kamuoyunun gözleri önünde oluyor. Modern dünyanın gelişmiş demokrasileri bu dramları sadece seyrediyor, hümanist Avrupa sessiz kalıyor. Özellikle Müslüman coğrafyalarda yaşananlara karşı dünya sus pus. Yakın geçmişte Afganistan, Irak, Filistin, Libya, günümüzde Suriye, Doğu Guta, Myanmar gibi yerlerde yaşananlar karşısında birkaç istisna hariç hiçbir ülkeden, hiçbir uluslararası kuruluştan güçlü bir itiraz gelmedi. Bugün Afganistan’da mayınlar yüzünden milyonlarca kişi hayatını kaybetti, Iraklı binlerce kadın tecavüze uğradı, Suriyeliler evlerinden yurtlarında oldular" dedi.
13 binin üzerinde kadının Suriye’de tutuklandığını belirten Serdar, kadınların tecavüz ve şiddetin mağduru olduğunu söyledi. Serdar, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yaşanan hak ihlalleri ve işlenen savaş suçlarını uluslararası platformlarda dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz. İnsan Hakları ve Adalet Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde oluşturulan ’Kadınlar için Vicdan Konvoyu’ hareketi de Suriye’de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik hak ihlallerini dünya kamuoyuna duyurmak için oldukça önemli. Farklı ülke ve meslek gruplarından kadınların olması ayrıca uluslararası nitelik kazandırıyor" şeklinde konuştu.
İHH İnsani Yardım Vakfı Dış İlişkiler sorumlusu ve Vicdan Konvoyu Sözcüsü Nalan Dal, Bosnalı, Arakanlı, Malezyalı, Güney Afrikalı olduklarını belirterek, "Mazlumların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bu konvoyumuzu oluştururken özellikle ismini ’Vicdan’ koyduk. Vicdanı olanların yapamayacakları işleri yaptıklarının ve bunlara dur denmesi gerektiğinin farkında olan biz kadınlar, mazlumların çoğu kadınlar olduğu için bir araya geldik. Onların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Umut ediyoruz sesimiz ulaşabilecek her köşeye ulaşır" ifadelerini kullandı.

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