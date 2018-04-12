Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Almanya’nın Suriye’ye yönelik herhangi bir askeri saldırının bir parçası olmayacağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle yaptığı açıklamada, Almanya’nın Suriye’ye yönelik herhangi bir askeri saldırının bir parçası olmayacağını söyledi. Westerwel, "Ne katılımımız talep edildi, ne de biz katılmayı düşünüyoruz” dedi. Almanya’nın hem içtihat hukukunda hem de Alman anayasasında çok katı sınırlamalar getirdiğini açıklayan Westerwel, bu yüzden ABD liderliğindeki “istekli koalisyon”a katılmayacaklarını söyledi.

Öte yandan, Alman hükümeti, Suriye’nin kimyasal silah kullanımının sonuçları olması gerektiği konusunda kararlı. Berlin’deki hükümet sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun bu konuda net bir duruş sergilemesi gerekiyor" dedi. Seibert, hükümetin Birleşmiş Milletlerden gelecek uygun bir yanıt arayışında olduğunu ve bunun şu anki diplomatik çabalarının odağı olduğunu açıkladı.