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’Westerwelle: "Almanya olası Suriye saldırısının bir parçası olmayacak"’ başlıklı haberimiz sehven geçilmiştir...Haberimizi iptal eder, abonelerimizden özür dileriz...

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

IHAAW154122-SIY/12-04-2018 - ’Westerwelle: "Almanya olası Suriye saldırısının bir parçası olmayacak"’ başlıklı haberimiz sehven geçilmiştir...Haberimizi iptal eder, abonelerimizden özür dileriz... 12.04.2018 15:41:22 TSI NNNN

IHAAW154122-SIY/12-04-2018

- ’Westerwelle: "Almanya olası Suriye saldırısının bir parçası olmayacak"’ başlıklı haberimiz sehven geçilmiştir...Haberimizi iptal eder, abonelerimizden özür dileriz...

12.04.2018 15:41:22 TSI
NNNN

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